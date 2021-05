Valtteri Bottas zal morgen vanaf de derde plek starten tijdens de Grand Prix van Spanje. Met een tijd van 1.16.873 kwam hij 0.132 seconden tekort op teamgenoot Lewis Hamilton, die zijn honderdste pole position pakte.

Bottas was in Q1 en Q2 nog sneller dan zijn teamgenoot, maar zoals wel vaker kon de Fin het in Q3 niet afmaken. Max Verstappen veroverde de tweede startplaats, waardoor Bottas vanaf de tweede startrij zal moeten vertrekken.

Lees ook: Kwalificatie LIVE: Weet Verstappen de 100e pole van Hamilton te voorkomen?

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

“Dat was dichtbij”, verzucht Bottas wanneer hij uit zijn Mercedes klimt. “De eerste run in Q3 was sneller. Al had een momentje in bocht 10.” Bottas was niet de enige die zijn tijd in de tweede run niet kon verbeteren. Ook Verstappen en Hamilton zetten nog een keer aan zonder resultaat. “Ik baal wel. Dat foutje kostte meer dan een tiende”, aldus Bottas.

Lees ook: Ricciardo wilde bokswedstrijd voor het goede doel met Hamilton: ‘Hij hapte niet toe’

Morgen zal het ook spannend worden, denkt Bottas. “Het zal erg close zijn tussen ons en Red Bull”, zegt hij. Het zal niet alleen op snelheid aankomen. De bandenslijtage en strategie zullen doorslaggevend kunnen zijn. “Het kan aankomen op pitstops. Sommigen gaan misschien voor een éénstopper, sommigen voor een tweestopper”, zegt Bottas. “Ik ga niet zeggen wat wij doen.”