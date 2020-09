Bottas: ‘Derde is een goede startplek, plus ik start op de goede band’

Valtteri Bottas start morgen vanaf de tweede startrij in de Russische Grand Prix. De Fin moest zowel Lewis Hamilton als Max Verstappen voor zich dulden tijdens de kwalificatie op de Sochi Autodrom. Toch heeft Bottas vertrouwen in de race. “Ik ben hier al eens als derde gestart en ik weet wat er toen gebeurde.”

Zoals verwacht was het gevecht om polepositie in Rusland een strijd tussen de twee Mercedessen. Lewis Hamilton trok aan het langste eind, Valtteri Bottas moet zelfs tevreden zijn met de derde startplek nadat ook Verstappen nipt sneller was dan de Fin. “Het zag er goed uit doorheen het weekend, Q1 en Q2 verliepen zonder problemen”, reageert Bottas meteen na de kwalificatie. “Maar ik weet niet wat er gebeurde in Q3.”

“Ik vond wel wat tijd in Q3, maar de anderen vonden duidelijk meer”, gaat Bottas verder. “Het is moeilijk om de banden op dit circuit helemaal juist te krijgen. Tijdens mijn eerste run in Q3 waren mijn banden te koud, tijdens de tweede run kon ik gewoon niet sneller”, is de Fin eerlijk.

Hoewel Bottas ‘maar’ derde start, heeft hij vertrouwen in de race. “Derde is een goede startplek, plus ik start op de goede band”, doelt hij op het medium rubber. Ook Verstappen start op mediums, terwijl Hamilton op de zachte band start. “Ik ben hier al eens als derde gestart en ik weet wat er toen gebeurde”, stelt Bottas, die in 2017 als derde startte en op Sotsji zijn eerste overwinning in de Formule 1 behaalde. “Ik ga dus proberen hetzelfde te doen. Ik denk echt dat ik een voordeel heb met de medium banden tijdens het eerste stint, dus alles is nog mogelijk”, besluit de Mercedes-coureur.

