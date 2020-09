Verstappen blij met hulp Bottas tijdens snelste rondje: ‘Had tweede plek niet verwacht’

Max Verstappen kon wel weer een succesje gebruiken en boekte dat ook in Sotsji, op zaterdag nog wel. Waar Mercedes dit jaar tijdens de kwalificatie onverslaanbaar lijkt, wist de Nederlander zich met een ultieme ronde tussen polesitter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas te wurmen.

“Dat had ik niet verwacht”, gaf Verstappen ook eerlijk toe na afloop. Zijn vrijdag stond in het teken van experimenteren waardoor er mogelijk nog niet helder was wat er van de RB16 te verwachten viel. “We worstelden met de balans en de baan is ook glibberig soms. Vanochtend was ik ook nog niet tevreden met de balans, daar hebben we aan gewerkt.”

Na de eerste runs in Q3 stond Verstappen derde, op twee tienden van Bottas en slechts vier duizendsten voor Ricciardo. De Australiër haalde het niet in zijn tweede run waar Verstappen nog hulp uit onverwachte hoek kreeg met een slipstream van Bottas voor hem. “Die run in Q3 was niet slecht, ik had niet gerekend op een tweede plek dus daar ben ik heel blij mee.”

En die tweede plek morgen biedt mogelijkheden. De Red Bull-kopman, zelf startend op mediums, heeft Hamilton naast zich op de softs maar de run naar de eerste bocht is lang. Slipstreamkansen dus: “Het biedt absoluut perspectief mits we een goede start hebben. De tow is groot dus wie weet wat er kan gebeuren. Het wordt ook interessant met de banden ook.”

