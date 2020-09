Honda over motorproblemen Verstappen: ‘Zouden zich niet opnieuw mogen voordoen’

De motorproblemen waarmee Max Verstappen op Monza en Mugello te kampen had, “zouden zich niet opnieuw mogen voordoen”. Dat zegt Honda-baas Toyoharu Tanabe. “Het waren zeer gecompliceerde issues waarbij verschillende parameters betrokken waren.”



Max Verstappen moest op Monza opgeven na motorproblemen en ook op Mugello had de Nederlander voor zijn crash te kampen met problemen aan de Honda-krachtbron. Volgens Honda-baas Toyoharu Tanabe zou het euvel ondertussen opgelost zijn. “Ik kan niet diep in detail gaan, want het waren zeer gecompliceerde issues waarbij verschillende parameters betrokken waren.”

“Na de race hebben we de data geanalyseerd en vervolgens geprobeerd te begrijpen wat er gebeurde”, zegt Tanabe tijdens de persconferentie op Sotsji. “We hebben de hoofdoorzaak van het probleem geïdentificeerd en vervolgens hebben we voor deze race tegenmaatregelen genomen om de problemen op te lossen. De problemen zouden zich niet opnieuw mogen voordoen.”



De Honda-baas benadrukt dat het om een zeldzaam probleem gaat. “Het was voor het eerst sinds we terug in F1 zijn dat we zo’n probleem hebben gehad”, aldus Tanabe.

