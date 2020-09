Bottas down, Hamilton genoot: ‘Nooit eerder zoveel grip gehad op Monza’

Voor de 94ste keer in zijn carrière begint Lewis Hamilton vanaf de eerste startplek. De Brit troefde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië zijn teamgenoot Valtteri Bottas af op 69 duizendsten in wat voor Mercedes mogelijk als wraak zal voelen. Het afschaffen van de kwalificatiemode voelde voor de renstal als een poging om hen af te stoppen, tevergeefs dus.

Hamilton begon maar weer eens met een compliment naar zijn team. “Met een goede timing hebben ze ons perfect gepositioneerd. “”Het zit nog aardig dichtbij elkaar, ik wist dat één foutloos rondjes alles was wat ik nodig zou hebben. Valtteri zat dichtbij, het hele weekend eigenlijk al. Ik heb hier en daar wat veranderd aan de auto en ik was nog wel nerveus of het ook zou helpen maar het ging allemaal goed.”

Het leverde de Brit de snelste F1-ronde in de historie op. “In het verleden heb ik hier weleens minder grip en downforce gehad, vandaag hadden we mede door de hoge temperaturen echter heel veel grip. De snelheid waarmee we bijvoorbeeld de Lesmos ingingen, was echt geweldig. ”

Voor Valtteri Bottas moet het als een deja vu voelen. Het is niet de eerste keer dat de Fin met minder dan een tiende geklopt wordt door zijn teamgenoot. Wat opviel was dat Bottas in tegenstelling tot vele anderen niet op zoek ging naar een slipstream. “Ik weet niet zeker of dat het verschil zou hebben gemaakt, het ging in ieder geval zeker niet slecht zonder. Maar in Q2 had ik er wel één en dat was uiteindelijk mijn snelste rondje.”