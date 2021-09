Hoewel Vallteri Bottas weet dat inhalen in Zandvoort heel moeilijk is, verwacht hij nog altijd een spannende race. “Er is nog niets beslist.”

Het hele weekend leek tweevoudig Masters of F3-winnaar Bottas de overhand te hebben op teamgenoot Lewis Hamilton, maar de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 perste er in de laatste run van Q3 toch weer een fenomenale ronde uit. Daarmee nam Hamilton niet alleen Bottas te grazen, maar verschalkte hij ook bijna Max Verstappen.

Bottas moest drie tienden toegeven op het duo dat dit seizoen strijdt om de wereldtitel. “De auto is goed”, zegt de Fin over zijn Mercedes. “Maar we komen in de eerste sector tekort, met name in de Hugenholtzbocht, ten opzichte van Red Bull.”

“Verstappen was vandaag buiten bereik, maar we staan met twee auto’s in de top-3, dus er is nog niets beslist”, vervolgt Bottas. “Het is bijzonder moeilijk om hier op het circuit in te halen, maar met de bandenstrategie kunnen we er zeker nog een spannende race van maken.”

