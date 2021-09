Mercedes-teambaas Toto Wolff bevindt zich in een tweestrijd over Nyck de Vries. Hij gunt de Formule E-wereldkampioen een zitje in de Formule 1, maar wil de Nederlander niet uit de Mercedes-familie zien vertrekken als gevolg van zo’n zitje: “Ik wil hem echt niet kwijtraken.”

De Vries wordt de laatste tijd regelmatig genoemd in het geruchtencircuit. De Formule E-wereldkampioen schreef in 2019 het Formule 2-kampioenschap op zijn naam, maar in plaats van een zitje in de Formule 1 belandde hij bij het fabrieksteam van Mercedes in de Formule E. Mercedes-teambaas bewondert de Nederlander om die reden.

“Nu is de tijd gekomen dat mensen zijn talent en vaardigheden erkennen,” zegt Wolff, “daarom zijn er nu ook gesprekken. Maar voor ons is het belangrijkste dat hij binnen de familie blijft. Ik wil hem in dat stadium niet echt kwijtraken voor een volgend Formule E-kampioenschap, maar ik zou een stap naar de Formule 1 niet tegenhouden”, aldus de Oostenrijker. Maar volgens Wolff gaat een eventueel zitje in de Formule 1 ook verder dan wat Mercedes en De Vries willen.

“Het hangt af van Alexander Albon”, stelt Wolff. De Oostenrijker vindt dat oud-teamgenoot van Max Verstappen wel een zitje verdient in de Formule 1. “Het is een goede gozer en is waarschijnlijk de hoofdrolspeler in deze stoelendans.”

Aan de andere kant zou een zitje voor Albon weer de kansen voor Nyck de Vries nog meer doen slinken. Albon staat in de belangstelling van zowel Alfa Romeo als Williams, maar dat zijn ook de teams waarmee De Vries in verband wordt gebracht. Voor Wolff is het dan ook een lastige kwestie, aangezien hij De Vries ook zijn kans in de Formule 1 gunt.

“Nyck heeft een gegarandeerd stoeltje bij ons in de Formule E”, benadrukt Wolff. “Zoals ik al eerder heb gezegd: ik hoop dat hij in de Formule 1 terechtkomt, maar ik wil hem ook weer niet kwijtraken uit ons Formule E-avontuur”, besluit de Mercedes-teambaas.

