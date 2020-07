Bottas: ‘Gesprekken met Mercedes gaan de goede kant op’

Valtteri Bottas zegt dat de gesprekken over een nieuw contract met Mercedes ‘de goede kant’ opgaan. Hoewel er nog niks getekend is, lijkt een contractverlenging aanstaande voor de Fin.

Het contract van Bottas verloopt eind dit seizoen. Het lijkt echter vrijwel zeker dat de Fin een contractverlenging zal tekenen bij Mercedes, zo meldden bronnen eerder deze week aan Autosport. Door de bevestiging dat George Russell in 2021 voor Williams blijft rijden lijk het des te zekerder dat Bottas bij Mercedes zal blijven, al geeft de kampioenschapsleider toe dat er nog niets getekend is.

“Ik kan zeggen dat we zijn begonnen met de gesprekken”, vertelt Bottas tegen Autosport. “We beseffen allemaal dat alles heel snel gaat met al die triple-headers en het is best wel een intens schema voor ons allemaal. Er is natuurlijk nog niets ondertekend, maar de gesprekken gaan de goede kant op”, aldus de Fin.

“Het belangrijkste is om de focus bij het kampioenschap te houden”, benadrukt Bottas. “We kunnen dit jaar grote dingen bereiken, dus als ik daarop blijf focussen ben ik er zeker van dat het verder zal gaan. Als coureur zijnde is het natuurlijk niet fijn als het maar blijft duren, maar we hebben pas twee races gehad dus het is prima. Er is geen grote paniek of haast”, aldus Bottas.

