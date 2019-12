Bottas: ‘Geweldige kans om met engineer van Hamilton te werken’

Valtteri Bottas noemt het ‘een geweldige kans’ dat hij in 2019 in Riccardo Musconi een race engineer kreeg die eerder voor Lewis Hamilton werkte. “Want hij weet veel over Hamiltons rijtechniek en hoe hij een auto afstelt.”

Bottas werkte in 2017 en 2018 met Tony Ross, maar die is naar de Formule E vertrokken. Musconi maakte daarom de overstap van de ene naar de andere kant van de Mercedes-garage. “Die verandering, en de andere manier van werken met de engineers, was goed voor me”, vertelt Bottas aan Autosport.

Aan Hamiltons zijde van de garage was Musconi performance engineer, bij Bottas werd hij race engineer. “Riccardo heeft met Lewis gewerkt en weet dus veel details over zijn rijtechniek en hoe hij een auto afstelt”, haalt Bottas aan.

De wissel gaf Bottas dankzij de ervaringen van zijn nieuwe engineer naar eigen zeggen meer inzicht in de manier van werken van Hamilton dan hij normaal tijdens briefings met het team krijgt. “Dus dat was absoluut een geweldige kans voor me.”

Lees ook: Bottas: ‘No-brainer om in de toekomst bij Mercedes te blijven’

De nieuwe manier van werken beviel Bottas ook zeker, en resulteerde in zijn beste seizoen tot op heden. De Fin won vier Grands Prix, pakte vijf polepositions en werd vice-kampioen achter Hamilton.

Bottas dwong daarnaast contractverlenging bij Mercedes af. Hij begint zo in 2020 aan zijn vierde jaar in dienst van het team. Bottas en teamgenoot Hamilton zijn door teambaas Toto Wolff omschreven als ‘een sensationeel goed duo’ vanwege hun goede onderlinge dynamiek.

Lees ook: Wolff: ‘Hamilton en Bottas een sensationeel goed duo voor Mercedes’