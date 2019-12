Mercedes heeft volgens teambaas Toto Wolff een geweldig duo in Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. ‘Ze werken goed samen en pushen elkaar. Hun dynamiek is heel positief voor het team.’

Hamilton en Bottas werkten in 2019 hun derde jaar als teamgenoten af bij Mercedes en vormen volgens Wolff een goed duo. “Lewis en Valtteri werken heel goed samen. Ze pushen elkaar”, ziet hij.

“Ze hebben allebei een goed jaar gehad”, zegt hij in een video van Mercedes over hun 2019. “Lewis werd natuurlijk kampioen, maar Valtteri zat altijd dichtbij.”

Wolff constateert bovendien dat Bottas ‘is gegroeid’ als coureur in 2019. Volgens de Oostenrijker is ‘de dynamiek’ tussen Hamilton en Bottas ‘heel positief’ voor Mercedes als team. “In die zin hebben we een sensationeel goed rijdersduo met oog op wat voor ons ligt.”

Het managen van coureurs – zoals zijn Ferrari-collega Mattia Binotto dit jaar wel heeft geleerd – moet verder niet onderschat worden, zegt Wolff. “Je moet daarbij omarmen dat coureurs hun eigen dromen najagen.”

“Hun belangrijkste doel is natuurlijk de rijderstitel. Dat kan binnen een team voor spanning zorgen. Want hun doel strookt niet altijd met dat van het team. Ik ben er echter heel trots op hoe we er door de jaren heen altijd voor gezorgd hebben dat onze coureurs achter het teambelang hebben gestaan. Achter Mercedes’ doel om een van de meest succesvolle sportteams ter wereld te worden.”

“We hebben natuurlijk ups-and-downs gehad. Maar de kern is dat onze coureurs altijd een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan ons succes.”

Voor Bottas naar Mercedes kwam, was Nico Rosberg de teamgenoot van Hamilton. Tussen Rosberg en Hamilton liep de spanning soms hoog op. Zeker toen ze van 2014 t/m 2016 om de titel vochten. Mercedes heeft desondanks sinds 2014 telkens de dubbel gepakt. Hamilton pakte in 2019 de rijderstitel. Bottas werd in 2019 vice-kampioen en bestempelde het als zijn beste jaar ooit.

