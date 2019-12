Bottas moet ‘Bottas 2.77’ worden om kampioen te worden

Valtteri Bottas zegt dat hij ‘Bottas 2.77’ moet worden als hij kampioen wil worden. De Fin is ervan overtuigd dat hij er de snelheid voor heeft, maar hij moet alles wel nog ‘afstemmen’.

Bottas begon het seizoen met een veelbelovende dominante zege in Australië, maar de Mercedes-coureur moest het uiteindelijk opnieuw afleggen tegen zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die zijn zesde wereldtitel veroverde. Bij de dominante zege in Australië klonken verhalen over een ‘Bottas 2.0’, die veel sneller was dan de Bottas in 2018. Volgens de Fin moet hij ‘Bottas 2.77’ worden als hij het kampioenschap wil winnen.

Lees ook: Door de lens van Peter: Bottas treurt na crash in Duitsland

”Naar mijn idee wordt de competitie alleen maar zwaarder tussen de drie topteams”, zegt Bottas tegen Motorsport.com. ”Uiteraard is het altijd lastig om Lewis te verslaan, maar dat houdt ook in dat ik de andere coureurs moet verslaan. Maar ik weet dat ik de snelheid en vaardigheid in me heb dus ik denk niet dat ik nog wonderen hoef te creëren. Ik moet alles afstemmen en Bottas 2.77 worden, zeg maar”, aldus de Fin.

Over het seizoen 2019 is Bottas tevreden. ”Het is een jaar geweest met goede vooruitgang. Ik moet mijn vooruitgang met het team voortzetten. Ik heb veel over mezelf geleerd ten opzichte van vorig jaar en ik heb geleerd van alle fouten van vorig jaar. Het heeft me geholpen om een betere coureur te worden. Natuurlijk waren er ook weekenden waar ik veel beter had kunnen zijn dus we gaan dit bespreken met het team en kijken naar de oorzaken daarvan”, aldus Bottas.

Lees ook: Hamilton: ‘Dit was het beste jaar uit mijn carrière’