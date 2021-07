Valtteri Bottas gokte in de sprintrace op Silverstone op de zachte banden in de hoop Max Verstappen bij de start te verschalken, maar uiteindelijk finishte de Fin op P3, de positie waarop hij startte. Toch is de Fin niet teleurgesteld door zijn resultaat in de zogenaamde sprintkwalificatie. “Morgen kan er nog steeds van alles gebeuren.”

Terwijl het gros van het veld op mediumbanden aan de start staat van de sprintrace op Silverstone, kiest Mercedes ervoor om Valtteri Bottas op de zachte band aan de Sprint Qualifying te laten beginnen. De Fin en zijn team hopen zo in de openingsfase voorbij Max Verstappen te gaan. Uiteindelijk levert de gok niets op en finisht Bottas waar hij startte: op P3.

“We hebben geprobeerd wat anders te doen. Het doel was natuurlijk om hem (Max Verstappen, red.) in te halen bij de start of tijdens de eerste ronde, maar dat lukte niet omdat hij ook een goede start had”, legt Bottas tijdens het paraderondje voor de top drie uit. “In de eerste bocht werd ik dan wat geblokt, waardoor ik het momentum niet kon gebruiken. We hebben het geprobeerd, en uiteindelijk finish ik met de softs op de plek waarop ik startte, ook al had ik wat last van blaren”, lijkt de Fin niet ontevreden over zijn resultaat.

Niet alleen op de softs vormden er zich trouwens blaren, ook op de medium band ontstonden belletjes op het rubber. Bottas verwacht daarom een moeilijk race op zondag. “Vandaag heeft bewezen dat morgen geen eenvoudig dag zal zijn. Als het wat warmer is dan vandaag zien we misschien nog wel meer problemen. Maar dat weten we nu. Morgen kan er nog steeds van alles gebeuren”, blijft de Fin strijdvaardig.

