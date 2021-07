De media raakt er maar niet over uitgepraat: wie is volgend jaar de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes? Valtteri Bottas en George Russell zijn de enige kandidaten, maar ontkennen hardnekkig dat er al gesprekken zijn gevoerd. Volgens oud-Formule 1-coureur David Coulthard is het echter slecht een kwestie van tijd voordat de Duitse renstal het nieuws bekendmaakt.

Het zal volgens Coulthard niet lang meer duren voordat Mercedes Russell aankondigt als tweede coureur voor 2022. De Schot is ervan overtuigd dat de jongeling zijn kans verdiend heeft. Russell is bovendien de enige van de twee die Hamilton echt uit zou kunnen dagen, denkt Coulthard.

“We zagen Georges honger en racehart toen hij met Valtteri crashte in Imola”, wordt Coulthard geciteerd door The Mirror. “Hij overdreef daar misschien een beetje, maar dat is slechts een mening.” De voormalig coureur van onder andere Williams vindt echter dat het ongeluk ook laat zien waarom Russell de plek naast Hamilton verdient. “We zagen daar ook passe achter het stuur. Dat soort passie is nodig om Lewis te verslaan.”

Russell laat goede dingen zien bij Williams tot nu toe, ondanks dat de Brit nog geen punt scoorde voor het team. Maar op snelheid alleen zal het Mercedes-talent niet van Hamilton winnen, denkt Coulthard. “Lewis is een van de, zo niet de snelste coureurs van het afgelopen decennium”, zegt hij. “George heeft genoeg talent om dat te evenaren.”

Maar om het te overtreffen is meer nodig, weet de dertienvoudig Grand Prix-winnaar. “Hoe gaat hij Lewis dan verslaan? Hij gaat hem verslaan met die passie, die honger”, aldus Coulthard. “Die ‘jij mag dan Lewis Hamilton zijn, maar als we de baan op gaan maakt mij dat niets uit’-instelling.” Dat ziet Coulthard bij slechts een andere coureur op de grid terug op dit moment. “Het is exact hetzelfde wat Max Verstappen laat zien als hij instapt.”

Russell kan op een hoop bewondering rekenen van de Schot. “Ik denk dat George Russell het complete pakket is”, zegt hij. “Ik weet het niet zeker, maar het lijkt me slechts een kwestie van tijd voordat hij bekend wordt gemaakt als Mercedes-coureur.”

Coulthard stelt bovendien dat Russell zich al heeft bewezen in de Mercedes toen hij vorig jaar voor Hamilton mocht invallen in Sakhir. Russell zag toen op het allerlaatste moment een overwinning door de vingers glippen. Bottas zou daarom beter maar alvast zijn spullen kunnen gaan pakken, denkt Coulthard. “Valtteri is een hele goede coureur en een Grand Prix-winnaar, maar sport gaat om momentum”, legt hij uit. “Of het nu racen, voetbal, of wat dan ook is, er komt een moment dat talent de kans moet krijgen.”