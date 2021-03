Bottas: ‘Hadden achteraf wellicht een shakedown moeten doen, maar is ook makkelijk praten’

Mercedes kende geen ideale start van het seizoen met een versnellingsbakprobleem dat het lang aan de kant hield op de eerste van slechts drie testdagen. Volgens Valtteri Bottas had Mercedes achteraf misschien een shakedown moeten doen, maar is er ook nog geen man overboord.

Mercedes heeft als enige team geen shakedown gedaan met haar nieuwe bolide, wat een dergelijk probleem mogelijk al voor het begin van de wintertest aan het licht had kunnen brengen. Of het dit dan toch niet had moeten doen? “Achteraf is het makkelijk praten”, reageert Bottas op F1TV. “Nu zeg je: dat hadden we misschien moeten doen, maar de laatste jaren was onze betrouwbaarheid zó goed…”

“Op de testbank zag alles er bovendien ook goed uit”, vervolgt Bottas, die erkent dat Mercedes er over na gaat denken of het de boel volgend jaar toch niet anders moet aanpakken. Voor de Fin, die voor de ochtendsessie op de rol stond, betekent het dat hij op de eerste van slechts drie testdagen tot slechts zes rondjes kwam. “Niet ideaal.”

Teamgenoot Lewis Hamilton kwam in de middag tot 42 rondjes, maar erg soepel leek alles alsnog niet te lopen bij Mercedes. Volgens Bottas is het terreinverlies echter nog wel goed te maken. “Jawel, want dit jaar met de budget cap en andere beperkingen moet iedereen efficiënter werken en leg je ook minder ronden af. Hopelijk kunnen we de komende dagen dus nog veel – zo niet alles – goedmaken.”

