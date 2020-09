Bottas: ‘Heb van elke ronde genoten, maar valt nog veel tijd te winnen’

Valtteri Bottas heeft ‘genoten van elke ronde’ op het snelle Mugello én reed in beide vrijdagsessies de snelste tijd, maar denkt toch dat er nog veel tijd te winnen valt.

“Dat komt omdat je als coureur van de ene op de andere dag altijd veel weet te vinden”, legt hij uit aan Formula1.com. Volgens de Fin valt er met het werk dat de teams van vrijdag op zaterdag doen zeker nog meer uit de auto’s te halen, ‘maar als coureurs zullen we al helemaal extra performance vinden.”

Over performance gesproken, daar ontbrak het op de vrijdag in Mugello niet aan bij Bottas en Mercedes. In de eerste training reed hij een 1:17.879, daarna ging hij in VT2 al bijna een seconde sneller: 1:16.989. Bottas was daarmee twee tienden ‘los’ van teamgenoot Lewis Hamilton.

“In training één had ik eigenlijk redelijk wat last van onderstuur. In de tweede training ook nog hier en daar, maar was het wel beter. Ik denk dat er zeker nog veel te winnen valt”, stelt Bottas, die ‘van elke ronde heeft genoten’ op de door veel snelle bochten gekenmerkte Italiaanse omloop.

Net als veel van zijn collega’s haalt Bottas aan dat Mugello een circuit is dat fysiek zwaar is voor de coureurs. “Dat gaan we denk ik vooral zondag wel zien, als coureurs vermoeid raken”, voorspelt hij, ook met een blik op het weerbericht. Het wordt namelijk heet zondag. “Dus het wordt een zware race.”

