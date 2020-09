Hamilton na eerste dag op Mugello: ‘Moet nog wat vinden’

Lewis Hamilton stond vandaag niet bovenaan de tijdenlijst. Hij realiseert zich dat hij nog wat moet vinden. “Ik ben met name in sector één erg zwak”, zegt Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton is lovend over het Autodromo Internazionale del Mugello. “Ik vind het een leuke baan. Het is erg snel en het is een echte uitdaging, alleen moet ik nog wat vinden. Daar ga ik aan werken”, zegt Lewis Hamilton na afloop van de tweede vrije training tegen Racefans.

De Brit weet waar hij tijd laat liggen ten opzichte van Valtteri Bottas en Max Verstappen. “In de eerste twee sectoren ben ik best wel zwak en dan met name de eerste sector. Max (Verstappen, red.) en Valtteri (Bottas, red.) zijn daar erg rap. Ik moet dat goed gaan analyseren en hopelijk kan ik het morgen rechtzetten”, aldus de zesvoudig wereldkampioen.

Hamilton is met name onder de indruk van de dubbele rechterbocht Arrabbiata 1 en 2 (bocht 8 en 9, red.). “Het voelt als bocht acht op Istanbul Park. Het is ongelooflijk snel. Bocht zes, zeven, acht en negen zijn best wel zwaar. Het gaat lastig worden om in die bochten op de banden te letten”, vertelt de Brit.

Het is geen makkelijk circuit volgens hem. “Het zijn bijna allemaal snelle en redelijk snelle bochten. Ook is er weinig ruimte naast de baan, zeker in Arrabbiata 1 en 2. En fysiek gezien is het echt een veeleisend circuit”, aldus Hamilton.

