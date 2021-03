Bottas heeft een strijdplan voor 2021: ‘Egoïstischer zijn’

Valtteri Bottas zegt komend seizoen ‘egoïstischer te zijn en meer te eisen van het team’ in de strijd voor het kampioenschap. Op die manier hoopt de Fin zijn teamgenoot Lewis Hamilton van een achtste wereldtitel te houden. “Het ultieme doel voor dit seizoen is dat ik na de laatste race in Abu Dhabi kan terugkijken en zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om de titel te winnen.”

2021 wordt voor Valtteri Bottas het vijfde seizoen bij Mercedes. De afgelopen vier jaar verzamelde de Fin negen overwinningen en zestien poleposities, maar Lewis Hamilton echt bedreigen in de wereldkampioenschap lukte geen enkele keer. Om daar komend seizoen verandering in te brengen eist Bottas meer van zichzelf en de mensen rondom hem.

“Dit jaar eis ik meer van mezelf dan ooit. Natuurlijk niet teveel, maar mijn ultieme doel voor dit seizoen is dat ik na de laatste race in Abu Dhabi kan terugkijken en zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om de titel te winnen”, vertelt Bottas. “Dat is mijn ultieme doel en dat geldt ook voor alle mensen om mij heen met wie ik samenwerk.”

Ook binnen het team van Mercedes wil de Fin dus meer aandacht. “Ik ga zoveel eisen als ik denk dat nodig is om de steun en informatie te krijgen die ik nodig heb. Misschien kan ik op die manier wat egoïstischer zijn. Over een heel leven gezien is één jaar alles geven eigenlijk relatief weinig. Dat is mijn mindset, zowel voor mezelf als de mensen om mij heen”, aldus Bottas.

