Techniek: De echte nieuwe Mercedes en Red Bull zijn pas in Bahrein te zien

Het spreekwoordelijke laken is van de nieuwe Mercedes en Red Bull getrokken, maar we hebben de echte auto’s nog niet gezien. Dat legt FORMULE 1’s techniekexpert Rob van den Heijkant uit, al licht hij toch al een aantal opvallende punten van de W12 en RB16B uit.

We hebben de echte auto nog niet gezien – zowel van Mercedes als Red Bull niet. Bij allebei zie je ook maar weinig verschil met de auto’s zoals ze eind vorig jaar rondreden. Ik zag wel wat mensen vergelijkingen trekken met studiofoto’s van de presentaties van vorig jaar, maar dat schiet weinig op – die foto’s zijn achterhaald, omdat de auto’s gedurende seizoen 2020 natuurlijk flink veranderd zijn.

Bij de Mercedes zie je weinig verschil met de wagen zoals hij eind 2020 tijdens de laatste races was. Oké, de spiegelpootjes zijn anders, maar de achtervleugel is hetzelfde, net als de neus en voorvleugel. Natuurlijk zal alles geoptimaliseerd zijn, maar als je de presentatie kort wil samenvatten is het vooral: ‘leuke nieuwe livery‘.

Voor Red Bulls RB16B geldt hetzelfde. De front brake ducts zijn bij Red Bull wel kleiner. Bij Mercedes zijn ze juist groter, maar dit kunnen ook gewoon bepaalde specificaties zijn voor circuits die minder of juist meer koeling vereisen.

Hetzelfde gaat op voor het ‘strakgetrokken’ bodywork, met de Mercedes en Red Bull die allebei smaller ogen. Dat kán nieuw zijn, maar net zo goed een kleinere specificatie koelingspakket zijn voor een bepaald circuit.

Wat bij beide teams natuurlijk wél opvalt en vermoedelijk de grootste verandering zal zijn, is de vloer. Hier is dit jaar een ‘driehoek’ uitgesneden om te zorgen dat de auto’s trager zijn en minder downforce genereren. Zowel Red Bull als Mercedes doet haar best hun vondsten hier te verbergen, met Mercedes dat zelfs toegaf dit tijdens de presentatie bewust niet te laten zien om haar rivalen niet wijzer te maken.

Bij de Mercedes zag je al wel dat er aan de voorkant van de vloer minder tot geen spleetjes meer zitten, maar de achterkant bleef verborgen. Red Bull heeft van de RB16B – los van twee weinig verheffende studiofoto’s – verder geen beeld laten zien. Voor zowel Mercedes als Red Bull geldt dus: we zien de echte nieuwe auto’s pas bij de wintertest in Bahrein.

