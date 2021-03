Bottas: ‘Herpakken ons goed, maar nog niet honderd procent happy’

Na de zondagochtendsessie in Bahrein heeft Valtteri Bottas zijn testprogramma erop zitten. De Fin meent dat Mercedes zich goed herpakt na een valse start. “Maar we zijn nog niet honderd procent tevreden.”

“Dat laatste ben je in deze fase van het jaar echter nooit”, nuanceert Bottas dat gelijk. “We moeten dus gewoon aan de auto blijven werken.” Daarbij is het fijn dat Mercedes haar verloren vrijdag (slechts 48 rondjes) op zaterdag al wat heeft kunnen wegpoetsen met 116 ronden erbij. Zondagochtend voegde Bottas nog 86 stuks toe aan het totaal.

“Ik heb het gevoel dat we ons goed herpakken”, zegt Bottas dan ook. “We hebben niet helemaal het gehoopte aantal kilometers gehaald, maar toch. Zaterdag hebben we 95% gedaan van wat we hadden gehoopt, zondagochtend 100%. Daar ben ik blij mee.” Qua totaal aantal kilometers staat Mercedes echter nog altijd onderaan het lijstje.

Bottas staat de Mercedes W12 zondagmiddag af aan teamgenoot Lewis Hamilton. “Valtteri heeft goede meters gemaakt en dat heeft de auto denk ik al wat beter gemaakt”, zegt Hamilton, die zondagmiddag vast een vol programma voor zijn kiezen krijgt. “Hopelijk lukt het om dat af te werken en begrijpen we de auto daardoor beter.”

