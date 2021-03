Hamilton ziet Red Bull meer meters maken dan Mercedes: ‘Wij zoeken het goede gevoel nog’

De vrijdag in Bahrein was een rampdag voor Mercedes en hoewel de zaterdag uiteindelijk een stuk beter verliep, kende titelverdediger Lewis Hamilton geen al te fijne ochtendsessie alvorens het stuur over te geven aan Valtteri Bottas. “We zoeken nog naar het goede gevoel.”

Dat Mercedes’ W12 nog geen heel gewillige bolide is, bleek wel uit de weinig karakteristieke spin waarmee Hamilton de bolide in het grind parkeerde. Het betekende uiteraard het nodige tijdverlies, met Hamilton die zijn dagdeel afsloot met 58 rondjes en de vijftiende en voorlaatste tijd.

“Vergeleken met een normale wintertest hebben we nog lang niet zoveel gereden”, wordt Hamilton geciteerd door The Race. Hoewel Bottas ’s middags uiteindelijk de snelste tijd klokte, staat Mercedes na twee testdagen onderaan het lijstje met de afgelegde kilometers, met 887.

Een blik op datzelfde lijstje leert Hamilton ook gelijk dat Red Bull – Mercedes’ op voorhand grootste rivaal – een stuk productiever is geweest, en tweede staat met 1385 kilometer. “Wij proberen zo efficiënt mogelijk te werken, maar het klopt dat anderen, zoals Red Bull, meer hebben gereden.”

“Het is pas de tweede testdag”, probeert Hamilton mogelijke zorgen af te zwakken, al staat er nog maar één testdag op het programma. “We concentreren ons gewoon op ons eigen werk en het beter begrijpen van de auto.”

Dat laatste is vooralsnog namelijk nog niet super goed gelukt, erkent de zevenvoudig wereldkampioen. “We zoeken nog naar het goede gevoel met de auto”, erkent hij. Volgens Hamilton spelen de lastige baanomstandigheden hierin mee, net als de nieuwe regels: “Daardoor voelt de achterkant niet heel fijn.”

