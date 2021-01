Bottas: ‘Ik ga geen spelletjes spelen met Hamilton zoals Rosberg dat deed’

Nico Rosberg speelde in het verleden mentale spelletjes met Lewis Hamilton, maar Valtteri Bottas heeft daar geen interesse in. “Er zijn geen voordelen aan verbonden als ik mentale spelletjes met hem ga spelen, alleen maar nadelen”, stelt de Fin.

Hamilton en Rosberg waren in het verleden goede vrienden, maar de verstandhouding verslechterde toen Mercedes in 2014 begon te domineren. Zowel op als naast de baan boterde het niet meer. “We zijn geen vrienden meer”, vertelde Hamilton na de kwalificatie in Monaco, toen Rosberg zich verremde in Mirabeau, waardoor Hamilton zijn tijd niet meer kon verbeteren. Later in het jaar reden de Mercedessen tegen elkaar aan op Spa en in 2016 vielen ze allebei uit in Spanje, na een aanvaring tussen bocht drie en vier. Rosberg werd dat jaar kampioen en kondigde gelijk zijn pensioen aan en werd bij Mercedes vervangen door Valtteri Bottas, die absoluut geen mentale spelletjes met de Brit wil spelen.

“De kracht die wij hebben, is dat we als een team kunnen opereren. We kunnen hard en fair racen en we kunnen goed samenwerken en daar heeft het team alleen maar profijt van. Ik denk dat het belangrijk is dat je geen conflict hebt met je teamgenoot. Veel mensen zeggen dat ik de nieuwe Nico Rosberg moet worden, maar ik ben geen Rosberg. Ik wil hard en fair racen”, vertelt de Fin.

“Ik ken Lewis nu al een paar jaar en ik weet er geen voordelen aan zijn verbonden als ik mentale spelletjes met hem ga spelen. Natuurlijk zal het hem irriteren, maar ik verbruik dan mijn energie en hij gaat er alleen maar harder van rijden”, aldus Bottas in gesprek met Autosport.

