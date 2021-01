‘Progressie in gesprekken tussen Hamilton en Mercedes’

Nog steeds heeft Lewis Hamilton zijn contract bij Mercedes niet verlengd, maar volgens het Britse medium, The Press Association, is er progressie geboekt in de gesprekken tussen Hamilton en Mercedes, maar tot een akkoord zijn ze nog niet gekomen.

Het verhaal is bekend: Lewis Hamilton en Mercedes zouden na het seizoen gaan praten over een nieuw contract, maar een akkoord hebben ze niet bereikt. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport zouden de gesprekken stroef verlopen en heeft Hamilton vier eisen gesteld. Zo eist hij een loonsverhoging naar 35,5 miljoen pond (omgerekend 40 miljoen euro, red.), wil hij tien procent van het prijzengeld krijgen als Mercedes kampioen wordt, ook wil hij één van de 250 AMG One-auto’s krijgen en tot slot wil hij een rol krijgen bij Mercedes die verder gaat dan enkel coureur zijn. Ola Källenius, de ceo van het moederbedrijf van Mercedes, Daimler, is niet gediend van de eisen van Hamilton en heeft al met George Russell gedreigd, maar volgens The Press Association is er eindelijk progressie geboekt in de gesprekken tussen Mercedes en Hamilton.

“Ze zijn met elkaar in gesprek geweest de afgelopen weken, maar het papierwerk is nog niet getekend”, schrijft het Britse medium. “Mercedes is ervan overtuigd dat Hamilton bijtekent, maar naar verluidt wil Mercedes het contract maar met één jaar verlengen”, aldus The Press Association.

