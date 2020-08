Bottas: ‘Ik zie het WK door mijn vingers glippen’

Valtteri Bottas begon met een overwinning aan het seizoen, maar sinds race twee moet de Fin Lewis Hamilton en vaak ook Max Verstappen voor zich dulden. Bottas beseft dat hij Hamilton opnieuw niet zal kunnen uitdagen voor de wereldtitel. “Op dit moment is het natuurlijk erg teleurstellend, maar ik kom wel weer terug.”

Valtteri Bottas telt na zes race 43 punten minder dan teamgenoot Lewis Hamilton en ook Max Verstappen verzamelde al zes punten meer dan de Fin. Bottas was na de Spaanse GP dan ook niet tevreden. “Ik heb geen idee wat het verschil in punten is, maar het is veel te veel. Opnieuw zie ik het kampioenschap door mijn vingers glippen”, klinkt het teleurgesteld. “Mijn start was niet goed genoeg, mijn reactietijd had wat beter gekund, dus het was simpel niet de perfecte start die ik nodig had”, vertelt Bottas zijn verhaal aan Racer.

Bottas zegt niet te weten wat het is dat misgaat de laatste races. “We zullen de komende dagen gebruiken om alles te analyseren en te zien wat er mis ging. En daarna gaan we weer verder”, zegt de Fin. “Op dit moment is het natuurlijk erg teleurstellend, maar ik kom wel weer terug. In Spa zal ik er weer staan en alles geven wat ik in me heb, maar nu wil ik het liefst ergens anders zijn dan hier”, aldus een teleurgestelde Bottas.

Een weekje rust in aanloop naar de Belgische Grand Prix is dan ook zeer welkom voor Bottas. “Afgezien van de eerste race is het eigenlijk gewoon niet goed. Er is geen weekend geweest waarin alles soepel en zonder problemen ging. Dat is ronduit teleurstellend”, besluit de Fin.

