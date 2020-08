Rosberg: ‘GP van Spanje legde alle zwakke plekken van Bottas bloot’

De Grand Prix van Spanje heeft volgens Nico Rosberg ‘alle zwakke plekken’ van zijn Mercedes-opvolger Valtteri Bottas blootgelegd. Zoals zijn race pace en gebrek aan agressie in de duels.

Bottas, die in 2017 het Mercedes-stoeltje van Rosberg overnam nadat de Duitser met de titel van 2016 op zak met pensioen was gegaan, begon de Grand Prix van Spanje als tweede, maar maakte een slechte start en wist zich daarna eigenlijk nooit terug in de race te knokken.

Bottas begon het jaar nog met een zege, maar legt het sindsdien af tegen teamgenoot en titelrivaal Lewis Hamilton en vaak ook tegen Red Bulls Max Verstappen. Zo ook in Spanje, waar hij derde werd en zijn WK-achterstand op Hamilton en Verstappen wéér zag toenemen.

‘Bottas mist agressie’

“Valtteri zal heel, heel teleurgesteld zijn met die race”, blikt Rosberg voor Sky Sports F1 terug op de Grand Prix van Spanje. “We zagen zondag echt al zijn zwakke plekken blootgelegd worden. Zo komt hij wiel-tegen-wiel net dat beetje agressie te kort in het duel. We zagen dat al bij de start, waar hij de deur aan de binnenkant open liet en een plek verloor aan Lance Stroll.”

“Daarna was het zijn race pace“, zo noemt Rosberg nog een – in zijn ogen – zwak punt van Bottas, met de Fin die vaak wel sterk is in de kwalificatie, maar Hamiltons tempo in de races doorgaans niet kan volgen. Daarnaast heeft Bottas vaak meer moeite de bandenslijtage onder controle te houden.

‘Bottas voelt titel wegglippen’

Na afloop zag Rosberg een ‘verslagen’ Bottas. “Hij voelt de titel weer wegglippen”, denkt Rosberg, die dat gevoel natuurlijk ook kent: in 2014 en 2015 verloor hijzelf titelduels met Hamilton, voordat het in 2016 lukte. “Lewis heeft het momentum en de enige manier waarop Valtteri dat kan doorbreken, is met een reeks klinkende resultaten”, weet Rosberg.

Zoals Rosberg net zo goed weet, is het niet makkelijk een titelstrijd met Hamilton uit te vechten en te winnen. “Maar Valtteri heeft alsnog een geweldige auto, dus hij moet terug kunnen slaan. Als hij hem de volgende race op Spa op pole zet, staat hij er mentaal gelijk weer een stuk beter voor. Valtteri moet dus gewoon blijven knokken.”

Rosberg zelf maakte in 2016 veel gebruik van mentale spelletjes om Hamilton uit zijn evenwicht te brengen. Volgens Rosberg moet Bottas dat ook doen om de inmiddels zesvoudig wereldkampioen te verslaan. Aan Sky Italia vertelt hij dat Bottas hem wel eens heeft gebeld om hem om tips te vragen. Maar daarna niet meer: “Misschien heeft het team hem wel gevraagd dat niet meer te doen.”