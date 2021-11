From hero to zero, anders valt het weekend van Valtteri Bottas in Mexico niet te omschrijven. Nadat hij zaterdag op indrukwekkende wijze pole pakte, was zijn race zondag na de eerste bocht al verloren. Zijn grootste bijdrage was daarna dat hij Max Verstappen en Red Bull het bonuspunt voor de snelste ronde ontzegde.

Bottas sprintte namelijk tussen links Verstappen en rechts teamgenoot Lewis Hamilton in op de eerste bocht af. Bottas remde een stuk eerder dan Verstappen, die het Mercedes-duo knap buitenom verschalkte. Bottas leek voorzichtig eieren voor zijn geld te kiezen en dook achter Hamilton bocht één in. Aan de binnenkant daarvan werd hij echter getoucheerd door McLarens Daniel Ricciardo, waarna hij spinde.

Mercedes riep Bottas daarop naar de pits. Hij kwam achter Ricciardo, die ook een stop had gemaakt, weer naar buiten en beet zo’n veertig ronden zijn tanden stuk op de Aussie. Punten bleven buiten bereik. Zeker nadat Mercedes hem gebruikte om het punt voor de snelste ronde weg te houden van winnaar Verstappen en Red Bull. Dat lukte, al ging het niet van harte. Verstappen hield Bottas eerst op en haalde hem daarna in, zodat Bottas nog een stop moest maken.

Gevraagd door Ziggo Sport hoe teleurstellend zijn mislukte zondag is, kan Bottas eigenlijk alleen zijn schouders maar ophalen. “Zo is het leven, zo is de Formule 1”, filosofeert hij. “Max had een goede start en profiteerde een beetje van mijn slipstream. Ik dacht dat hij rechtdoor zou schieten, maar hij hield hem op de baan. Ik hoopte dat er nog kansen zouden komen, maar werd van achter geraakt. Dat maakte mijn race heel moeilijk.”

Voor Mercedes en Hamilton hoopt Bottas dat het bonuspunt voor de snelste ronde dat hij bij Red Bull en Verstappen heeft weggehouden ‘het verschil gaat maken’. Bottas finishte uiteindelijk, met vier pitstops, als vijftiende. Omdat hij niet in de top tien eindigde, wordt het punt niet bij Bottas en Mercedes bijgeschreven, maar Red Bull en Verstappen lopen het dus mis. Bij de constructeurs staat Mercedes nog één punt voor op Red Bull, met 478.5 om 477.5.