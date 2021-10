Valtteri Bottas staat niet bekend als de inhaalkoning van de Formule 1, en is tot zijn ongenoegen sinds de zomerstop al drie keer teruggezet op de grid vanwege een motorwissel. Nadat hij eerder in Italië wel een sterke inhaalrace reed, ging het in Amerika net als eerder in Rusland niet van harte.

Als het aan Bottas ligt, blijft het hier nu ook bij qua motorwissels en gridstraffen. “Ik hoop echt dat het wat dat betreft gedaan is”, zegt hij. Goed nieuws in dat opzicht is dat beide motoren die hij nog in zijn pool heeft, in goeden doen lijken te verkeren. Toch zegt hij ‘te duimen’ het tot het eind van het seizoen zonder verdere motorwissels en gridstraffen te redden. “Want nu het zo close is, kan zo’n straf van vijf plekken je echt pijn doen.”

Dat bleek in Austin ook wel. Bottas werd na de kwalificatie van de vierde naar de negende plek teruggezet en kwam maar met moeite naar voren. “Het ging, zoals verwacht, niet makkelijk. Wat het lastig maakte, is dat ik in de eerste stint achter de AlphaTauri’s zat. Daardoor verloor ik veel tijd. Helaas kreeg ik ook geen hulp van een safetycar, ofzo. Daarna maakte ik nog wel vooruitgang, maar dat ging vrij langzaam.”

Bottas eindigde de race uiteindelijk nog als zesde, na een late inhaalactie op Ferrari’s Carlos Sainz. Voor over twee weken, in Mexico, hoopt hij op een ‘normaal’ weekend. “Dat is doorgaans een goede baan voor Red Bull, maar hopelijk doen we het er ook goed.”