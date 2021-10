‘Zorgelijk’, zo typeert teambaas Toto Wolff de motorproblemen waar Mercedes mee worstelt, al twijfelt de topman niet aan de kwaliteit en kunde van de knappe koppen op de motorafdeling in Brixworth. “De organisatie is nog heel sterk.”

De Mercedes-motoren waren, zoals ook Red Bull-rivaal Christian Horner al in Austin aanhaalde, de afgelopen jaren een toonbeeld van betrouwbaarheid. Dat de Duits-Engelse formatie nu zo met betrouwbaarheidsproblemen kampt, heeft vriend en vijand dan ook verrast. Oké, er moet qua engine modes misschien een tandje worden bijgezet nu de titelstrijd zo spannend is, maar juist in dit balanceren tussen performance en betrouwbaarheid was Mercedes voorheen zo goed.

In Amerika incasseert Mercedes’ Valtteri Bottas alweer voor de derde keer (!) sinds de zomerstop een gridstraf voor een motorwissel. Teamgenoot Lewis Hamilton was eerder ook al aan de beurt en is al met zijn vierde motor bezig – terwijl er per jaar maximaal drie zonder straf ingezet mogen worden. Bij klantenteams Aston Martin en Williams is het ook raak in Austin. Sebastian Vettel en George Russell hebben ook een gridstraf gekregen voor een motorwissel.

Wat er precies mis is met de voorheen ogenschijnlijk onverwoestbare motoren, wil Wolff niet zeggen. Eerder repte hij wel over ‘vreemde geluiden’ in de motoren, met vooral de ice (verbrandingsmotor) waar Mercedes problemen mee lijkt te hebben. Hoewel Mercedes volgens Wolff inmiddels wel ‘dichter bij een oplossing is’, begrijpt het de problemen nog niet helemaal en kan hij verdere motorwissels en gridstraffen niet uitsluiten.

‘Honderd procent vertrouwen’

In gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, werd Wolff in Austin gevraagd of de problemen misschien samenhangen met het vertrek van motorgoeroe Andy Cowell bij Mercedes’ motorafdeling medio 2020. Volgens Wolff heeft het daar echter niks mee te maken. “Want de kracht van onze organisatie, zit hem in de diepte van de organisatie.”

“Andy is, zo mag duidelijk zijn, een buitengewoon persoon. Hij heeft enorme bijdragen geleverd, maar dat geldt ook voor Hywel Thomas (die nu aan het hoofd staat, red.) en de mensen om hem heen. Ik heb honderd procent vertrouwen in de structuur die nu staat”, benadrukt Wolff. Volgens de Mercedes-teambaas zou het dan ook niet juist zijn ‘naar deze situatie te wijzen en zeggen dat het komt omdat één van de leiders is vertrokken’.

“De organisatie is nog heel sterk”, herhaalt Wolff. Wat het echter lastig maakt om snel te reageren op de problemen, is dat het verbeteren van een motor niet over één nacht ijs gaat. “Motorontwikkeling kost gewoon veel tijd. De aanlooptijden voor het veranderen en verbeteren van zaken zijn nou eenmaal heel lang.”

