Bottas ‘niet gehaast’ om contract voor 2022 te bespreken

Valtteri Bottas zegt dat hij ‘niet gehaast’ is om de contractbesprekingen voor 2022 op te starten. De Fin wil zich volledig focussen op het seizoen dat voor de deur staat. “Het zal uiteindelijk wel een gespreksonderwerp worden.”

Valtteri Bottas begint in 2021 aan zijn vijfde seizoen met Mercedes. In augustus afgelopen jaar tekende de Fin na amper vier races een nieuwe éénjarige overeenkomst voor komend seizoen. In 2021 hoeft een nieuw contract er voor Bottas niet zo snel te komen.

Lees ook: Bottas heeft een strijdplan voor 2021: ‘Egoïstischer zijn’

“Ik ben eerlijk gezegd niet gehaast”, vertelt Bottas in gesprek met Crash. “Ik snap het wel dat een team voor de grote reglementswijziging in 2022 kiest voor de mogelijkheid om beide coureurs te kunnen kiezen. Dat is goed voor het team, maar eerlijk gezegd is er ook van mijn kant geen haast eigenlijk.”

In zijn vijfde seizoen met Mercedes wil Bottas nog meer focussen op het racen, om zo hopelijk Lewis Hamilton uit te dagen voor de wereldtitel. Dat volgen nieuwe contractbesprekingen volgens de Fin vanzelf. “Gewoon vol gas tijdens het seizoen en zo proberen om mijn doelen te bereiken. Dan zal zal het uiteindelijk wel een gespreksonderwerp worden. Maar voorlopig nog niet”, aldus de negenvoudig racewinnaar.

Lees ook: Bottas klaar voor de strijd, om de titel én zijn Mercedes-zitje: ‘Weet dat er kapers op de kust liggen’