Bottas nog steeds niet tevreden: ‘Geen optimale kwalificatie’

Valtteri Bottas heeft het er lastig mee om altijd als eeuwige tweede gezien te worden, zo gaf hij eerder aan in het laatste seizoen van Drive to Survive. De dominantie van Max Verstappen in Bahrein lijkt hem uit zijn lijden te verlossen; nu is hij derde.

Bottas was het hele weekend al niet comfortabel in zijn Mercedes. Op vrijdag noemde hij de auto nog onbestuurbaar, hoewel hij vond dat er stappen waren gemaakt sinds de wintertest. “Het voelde beter dan tijdens het testen, maar we zijn er nog niet”, zei hij na afloop van de tweede vrije training. In de kwalificatie was het niet veel beter. “Ik had vanochtend al problemen met de balans van de auto. Het voelde niet comfortabel. Ik hoopte dat het tijdens de kwalificatie in de avond beter zou zijn. Het was ook iets beter, maar het was lastig om het Max en Lewis moeilijk te maken”, zei hij direct na afloop.

Lees ook: Verstappen verovert pole voor GP Bahrein met Mercedesachtige marge

De Fin kwalificeerde zich als derde. “Het was niet zo slecht, vanaf die positie is nog van alles mogelijk”, zo liet hij weten. Beide auto’s van Mercedes starten net als Verstappen op de mediumband, maar Bottas denkt dat zijn team nog steeds een strategisch voordeel kan hebben: “Wij hebben nog wat meer harde banden liggen en wij staan natuurlijk met z’n tweeën vooraan, dus ik weet zeker dat we samen kunnen werken en iets moois kunnen creëren.” Verstappens teamgenoot, Sergio Perez, kwalificeerde zich als elfde.

Gedurende de kwalificatiesessie werden de rondetijden van Bottas steeds beter. De runner-up van vorig jaar vertelde dat hij steeds comfortabeler wordt met zijn auto. “Mijn vertrouwen en gevoel in de auto werden steeds beter, maar Max was gewoon te snel vandaag.”

Bottas kon zich niet vinden in de strategie van zijn team: “De eerste run voelde goed, maar de rondetijd was er niet helemaal naar, dus gingen we in Q1 met een nieuwe set banden naar buiten. Daar was ik het niet mee eens. We hebben eigenlijk gewoon een set weggegooid. Ik had in Q3 daarom nog maar een run over op nieuwe banden. Het was daardoor voor mij geen optimale kwalificatie.”

Lees ook: Mercedes: ‘Een stap gezet, maar nog steeds werk aan de winkel’

Hamilton en Bottas zullen moeten wennen aan het feit dat hun Mercedes geen garantie meer geeft op de eerste startrij. Toch leken beiden coureurs niet heel erg aangeslagen na afloop van de kwalificatie. “We dachten dat het gat twee keer zo groot zou zijn. Het is aan het geweldige werk van team te danken dat dit [0.388 sec.] maar het verschil is”, liet Lewis Hamilton tijdens de persconferentie weten. Bottas bleef ook optimistisch: “We kunnen niet blij zijn, want we staan achter Red Bull. We waren eerder niet aan het sandbaggen. We wisten dat we langzamer waren dan Red Bull. We zijn echter positief, omdat we wel goede stappen hebben gezet.”