Mercedes: ‘Een stap gezet, maar nog steeds werk aan de winkel’

Mercedes heeft zich flink verbeterd sinds de wintertest twee weken geleden, maar lijkt nog steeds geen favoriet. “McLaren en Red Bull zien er goed uit.”

Het team van Mercedes leek last te hebben van meerdere kleine problemen tijdens de wintertest in Bahrein en reed daardoor de minste ronden van alle teams. Reden voor optimisten om Max verstappen en Red Bull als favoriet voor het seizoen van 2021 af te schilderen. Tijdens de vrije trainingssessies in Bahrein lijkt Mercedes echter een stap van formaat te hebben gezet om zich weer bij de top te voegen.

“We hebben zeker een stap gezet”, zegt wereldkampioen Lewis Hamilton na afloop van de tweede vrije training. “We hebben afgelopen week veel werk verricht en een stap vooruit gemaakt, maar er is nog steeds werk aan de winkel.” De Engelsman is nog niet tevreden: “De balans van de auto is niet wat we willen. Dit weekend is het beter, maar nog niet perfect.”

Work to do. 👏 That's your lot for the first F1 Friday of 2021!



Hamilton is niet verbaasd over de goede rondetijden van Red Bull. “We dachten wel dat Red Bull zo snel zou zijn als ze nu zijn, zo niet sneller”, laat hij weten. Ook McLaren laat een goede indruk achter na de vrijdag. “McLaren ziet er goed uit en het wordt interessant om te zien hoe iedereen het over een langere afstand gaat doen”, zegt Hamilton over het team waarmee hij in 2008 voor het eerst wereldkampoen werd.

De weersvoorspelling in Bahrein geeft aan dat er vanaf morgen een hardere wind zal waaien. Hamilton voorziet dat dat eventueel extra problemen zou kunnen gaan opleveren voor het team van Mercedes. “Dat is niet goed voor ons, met zo een instabiele achterkant als wij hebben”, laat hij weten. “We zijn ook veel grip op de banden verloren, wat niet helpt.”

Ook Hamiltons teamgenoot, Valtteri Bottas, vindt dat zijn team stappen heeft gemaakt: “Het voelde beter dan tijdens het testen, maar we zijn er nog niet.” Bottas noemde de auto tijdens het testen ‘undrivable’. Ook hij ervaart problemen met de balans van de auto. “De laatste longrun die we deden was vrij inconsistent. De auto was soms gewoon niet te besturen.”

“Ik denk dat we nog wel meedoen met de top”, zegt de Fin. “McLaren zag er goed uit vandaag en Red Bull was zoals verwacht, maar ik denk dat we meekomen. Ik denk niet dat we de snelste zijn, maar we hebben een duidelijk doel.” Mercedes weet op zaterdag vaak nog iets extra’s te vinden, maar de vraag hoeveel het morgen zou kunnen schelen grapt Bottas weg: “wil je het exacte getal? Dat krijg je niet.”

Teambaas Toto Wolff denkt dat de verschillen te klein zijn om harde conclusies te trekken. “Het zit allemaal zo dicht bij elkaar dat een kilo brandstof meer of minder het verschil kan maken”, laat hij weten. “Ik denk dat we zeker dichterbij zitten dan tijdens het testen, maar ik weet niet hoe we ons precies verhouden ten opzichte van Red Bull.”

Wolff weet wel wat zijn team voor morgen te doen staat: “Aan de banden kun je niet veel veranderen, dus we zullen vooral moeten werken aan de setup. Andere teams zoals McLaren en Red Bull zijn in rondetijden over de longruns veel consistenter dan wij. Daar versleten de banden dus minder dan bij ons. Maar we weten waar we moeten verbeteren.”