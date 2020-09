Bottas over social media-kritiek: ‘Begrijp niet dat mensen anderen willen bekritiseren’

Valtteri Bottas heeft meer uitleg gegeven bij zijn ‘to whom it may concern’-uitspraak na de Russische GP. De Fin zegt dat de woorden, die hij vorig jaar in Australië ook gebruikte, gericht zijn aan critici op sociale media. “Ik wilde hen gewoon mijn vriendelijke groeten sturen.”

Tijdens de uitloopronde van de Russische GP spreekt Valtteri Bottas opnieuw de befaamde zin “to whom it may concern, fuck you!” uit. Eerder deed de Fin dezelfde uitspraak na de openingsrace in Australië in 2019. Ondertussen heeft Bottas meer uitleg gegeven bij zijn uitspraak, die hij deed naar aanleiding van de kritiek die hij op sociale media kreeg. De boodschap is dan ook gericht aan zijn critici op sociale media.



“Eerlijk gezegd begrijp ik niet dat mensen de behoefte hebben om anderen te bekritiseren”, zegt Bottas. “Er zijn mensen die me vertelden dat het mijn energie niet waard is, dat ik moest opgeven. Maar je weet hoe ik ben, dat zal ik nooit doen”, vertelt de Fin aan RaceFans.



“Ik wilde hen dus gewoon mijn vriendelijke groeten sturen. Het floepte er plots uit”, gaat Bottas verder. Volgens de negenvoudig racewinnaar heeft de kritiek geen invloed op zijn zelfvertrouwen. “Elke keer dat ik naar een race kom, heb ik er vertrouwen in en geloof ik in mezelf. En dat is hoe ik altijd zal zijn”, aldus de Fin.

