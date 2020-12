Bottas polesitter op ‘Micky Mouse-baan’: ‘Het is anders met een nieuwe teamgenoot’

Valtteri Bottas heeft in Bahrein de zestiende polepositie van zijn Formule 1-carrière veroverd. De Fin was op de outer track in Sakhir nipt sneller dan zijn nieuwe teamgenoot George Russell. Ondanks zijn eerste startplek lijkt Bottas meteen na de kwalificatie niet helemaal tevreden. “Het is goed om op pole te staan, maar dit was niet mijn beste kwalificatie.”

26 duizendsten, dat is het verschil tussen polesitter Valtteri Bottas en George Russell op de buitenbaan van het Bahrain International Circuit. Met Russell als nieuwe teamgenoot ervaart Bottas het weekend ‘anders’ dan gewoonlijk. “Het is anders met een nieuwe teamgenoot, maar ik heb gefocust op mezelf”, vertelt de Fin meteen na de kwalificatie. “Ik heb geprobeerd geen energie te steken in andere zaken, en daar ben ik in geslaagd, denk ik.”

Beide Mercedes-coureurs deden drie runs tijdens Q3, waarvan de eerste op gebruikte softs. “Dat was een goede strategie van het team”, oordeelt de Fin. “Het is positief dat we de eerste startrij bezetten met George naast me.” Ondanks zijn polepositie lijkt Bottas niet helemaal tevreden. “Het is goed om op pole te staan, maar dit was niet mijn beste kwalificatie. Maar het was goed genoeg.”

Over de race durft Bottas geen voorspellingen te doen. “We weten niet hoe de race zal zijn. Het is niet eenvoudig om te volgen hier, dus het is goed dat ik op pole start. Hopelijk krijgen we een leuke race. Het voelt een beetje als een Micky Mouse-baan: erg hobbelig en bochtig, dus we gaan het zien”, aldus Bottas.

