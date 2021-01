Bottas: ‘Heb mijn race pace misschien wel meer verbeterd dan mijn kwalificatievorm’

Valtteri Bottas lijkt in de kwalificaties altijd dichter bij Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton in de buurt te zitten dan in de races, maar toch is juist zijn race pace volgens de Fin zelf beter geworden. “Al valt er uiteraard nog meer werk te doen”, erkent hij.

Wat kwalificeren betreft legde Bottas het in 2020 met 11-5 af tegen Hamilton, maar zoals hijzelf geciteerd wordt door Crash.net heeft hij ‘mooie kwalificatiegevechten’ geleverd met Hamilton en was het ‘best vaak extreem close‘. Qua WK-punten eindigde het 347 tegen 223 voor de Brit, die in 11 van de 15 races waarin ze allebei de finish haalden voor Bottas aan de streep kwam.

“Als je naar de punten kijkt, had Lewis vaker dan niet de overhand, maar ik zou toch niet naar de kwalificatie wijzen als het punt waarop ik me het meest heb verbeterd”, zegt Bottas. “Ik zou eigenlijk zelfs zeggen dat mijn race pace vorig jaar over het algemeen meer is verbeterd”, stelt de Fin. Maar, zo erkent hij gelijk: “Er valt uiteraard nog meer werk te doen.”

Hoewel Bottas het slotstuk van zijn 2020 eerder als behoorlijk ongelukkig omschreef (‘als ik moest opsommen wat er allemaal misging, zou het een lange lijst zijn’) denkt hij dat zijn seizoen over het algemeen genoeg positieve aanknopingspunten bood. “Zeker, en ik heb ook weer veel geleerd over mijzelf en mijn manier van rijden. Dat neem ik mee dit nieuwe jaar in om er sterker van te worden.”

