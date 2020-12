Weblog: Hopelijk is Bottas’ traditionele ‘fuck you’ wél gemeend in zijn laatste Mercedes-jaar

Je kunt de klok erop gelijkzetten als Valtteri Bottas versie 5.7b – of hoever we inmiddels ook zijn – begin 2021, bijvoorbeeld in Melbourne, zijn eerste race van het seizoen wint. Ook dan zal de traditionele ‘fuck you‘ ongetwijfeld over de boordradio schallen, al dan niet ingeleid door het beleefdere en zelfs grammaticaal correcte ‘to whom it may concern‘. Laten we hopen dat Bottas zijn traditionele krachtterm in 2021 ook eens echt kracht kan bijzetten, in zijn zo goed als zeker laatste Mercedes-jaar.

Geen coureur is in 2020 namelijk meer verguisd dan de aimabele Fin, nota bene de vice-kampioen van het amper afgelopen Formule 1-seizoen. Als je de kritieken leest en hoort, of dat nou in traditionele of nieuwe media is, zou je denken dat iemand met de gunfactor van Nikita Mazepin en het (gebrek aan) talent van Mahaveer Raghunathan naast Lewis Hamilton reed. Het tegendeel is waar.

Het Britse The Race rekende uit dat Bottas zich dit jaar op zaterdagen waarop een relevante vergelijking kan worden gemaakt, gemiddeld slechts 0.082 seconde achter Hamilton (houder van het all-time pole-record met 98 stuks) kwalificeerde. Er zijn er, zelfs van de achttien andere vaste coureurs op de huidige grid, weinig die dat kunnen, zo durf ik wel aan.

De snelheid is er dus wel, maar dat is ook wel bekend. Bottas’ probleem ligt op de zondag, waarin hij zijn banden steevast sneller dan Hamilton opvreet, en het moordende maar tegelijkertijd bandenbesparende tempo van de Brit dus zelden kan volgen. Dat Bottas daarnaast nogal soft is in de duels, helpt hem verder niet veel vooruit als hij weer eens een slechte start maakt.

Modderfiguur

Voor al zijn nederlagen tegen Hamilton, was de klop die hij in Sakhir kreeg van Mercedes-invaller George Russell natuurlijk nog wel het pijnlijkst. Met Hamilton afwezig na een positieve coronatest, had Bottas zijn autoriteit moeten laten gelden. Maar hij versloeg Russell maar net aan in de kwalificatie en enkel door geluk op punten in de race – en sloeg een modderfiguur.

Bottas besefte dat zelf natuurlijk ook wel, en drukte dat na afloop uit met een ander, nog minder netjes Engels woord van vier letters. Het woord in kwestie (laten we het erop houden dat het met een c begint) werd natuurlijk niet in de kranten gedrukt, maar verder was the writing on the wall: Russell rijdt in 2022 in plaats van Bottas in een Mercedes, zo weten ze in Engeland wel zeker.

Ikzelf twijfel daar ook totaal niet aan. Voor Russells indrukwekkende invalbeurt in Bahrein ook al niet, overigens. Met het binnenharken van de titels tikken ook de jaren immers door voor sterrijder Hamilton – hij wordt in januari 36 – en Mercedes moet doorselecteren om toekomstbestendig te worden. Russell heeft zich daarbij wel bewezen en past perfect in het Mercedes-plaatje.

Daarnaast zou Russell een goedkope optie zijn voor Mercedes, waar zoals bij zoveel automakers flink bezuinigd moet worden. Zolang je zijn opleidingskosten niet meetelt, althans, al levert datzelfde opleidingsprogramma met Russell dan eindelijk iets op. Als hij het goed doet naast Hamilton, drukt hij bovendien diens prijs, veronderstellende dat de wereldkampioen straks voor meerdere jaren bijtekent.

Rocky-achtig trainingsprogramma

Bottas lijkt zo bij voorbaat voorbestemd voor zijn laatste Mercedes-jaar, en dat is misschien ook maar best. Want hoe vaak kun je je elke winter zó opladen, om aan het eind van de lente alweer titelkandidaat-af te zijn? Dat was zelfs in dit ingekorte coronajaar niet anders. Als er in Abu Dhabi één coureur aan een biertje toe was, was het Bottas wel. Al verstopte hij het na de race netjes voor de camera van Sky Sports.

Het zal deze winter in elk geval niet anders zijn. Bottas heeft zich alweer ingeschreven voor zijn vaste winteruitje, de Arctic Rally, laat ongetwijfeld zijn baard weer staan, zal in het Finse noorden een Rocky IV-achtig trainingsprogramma afwerken, een beetje ijsvissen voor zijn rust en dan op het eind nog even naar een zonnig oord en op de fiets met zijn vriendin.

Boze Bottas

Of het hem dan gelijk in Melbourne – of waar seizoen 2021 in werkelijkheid ook mag beginnen – een zege oplevert, moet de tijd uitwijzen. De kans is echter groot dat er in het begin nog wel een overwinning in zit, want Bottas pakt er dan meestal wel een paar, voor de titel weer onvermijdelijk buiten beeld verdwijnt en Bottas ‘de puf’ – zoals Mercedes-teambaas Toto Wolff het onlangs noemde – niet meer heeft.

Bij die volgende zege zal het echter zo goed als zeker klinken, het welbekende ‘fuck you‘. Hopelijk is het dit keer dus eindelijk ook écht gemeend. Naar je haters, naar de journalisten die je al lang hebben afgeschreven – en ja, zelfs naar Mercedes toe, nu je daar straks je zitje verliest.

Dus doe het, Valtteri! Maak je nou eens écht boos, steek je ellebogen uit en vloek de boel bij elkaar. Doe het voor jezelf, maar ook voor ons, Valtteri. Zeker als je wéér de enige blijkt die Lewis kan uitdagen. Want óók daarom ben je zo verguisd. Omdat je steeds de enige hoop was op een spannende titelstrijd, die maar niet kwam.

Dus, volgend jaar beter? Of liever: bozer.

