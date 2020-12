Bottas verrast door supersnelle Verstappen: ‘Dit hadden we niet verwacht’

Max Verstappen was vandaag niet te stoppen in Abu Dhabi. De Nederlander reed bij de start gelijk weg en hoefde niet naar achteren te kijken. Valtteri Bottas werd op grote afstand tweede en denkt dat er niet meer in zat vandaag. “Red Bull was vandaag gewoon te snel”, concludeert hij.

En dat hadden ze bij Mercedes niet verwacht. “We rekenden erop dat we aan elkaar gewaagd zouden zijn, maar dat was niet het geval”, vertelt de Fin na afloop van de race. “Ze waren gewoon te snel vandaag. Ik kon hem echt niet bijhouden”, aldus Bottas.

Toch is hij niet ontevreden over zijn eigen race. Hij maximaliseerde, stelt hij. “Het was solide race van mijn kant”, zo vat hij zijn race samen. “Ik heb geen fouten gemaakt, kon er niet meer uithalen en ben voor mijn teamgenoot geëindigd”, zegt de Mercedes-coureur.

Voor Bottas is het zijn eerste podium sinds begin november, toen hij tweede werd op Imola. Hij is blij dat hij het seizoen positief kan afsluiten. “Mijn laatste podium is inderdaad al een tijdje geleden. Helaas is er geen champagne hier, maar gelukkig sta ik weer op het podium. We zijn constructeurskampioen geworden, eerste en tweede geworden bij de coureurs. Het was echt een geweldig seizoen voor het team”, besluit hij.

