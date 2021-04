Valtteri Bottas weet ook even niet precies waar het mis ging in Q3 van de kwalificatie in Imola. Oké, de grip aan de achterkant was er ineens niet. Maar waarom dat was? De Fin kukelde hoe dan ook naar een pijnlijke achtste plek.

Als Mercedes-coureur is dat natuurlijk niet waar je het voor doet. Zeker niet als je teamgenoot, Lewis Hamilton, poleposition pakt na een geweldig gevecht met de Red Bulls. Een gevecht waar Bottas zich op basis van Q1 en Q2 in leek te kunnen mengen. Toch leverde zijn eerste Q3-rondje hem slechts de zesde tijd op. Met rondje nummer twee verbeterde hij zich daarna amper, waardoor hij naar de achtste plek afzakte.

“Dit is natuurlijk niet waar ik op mikte”, baalt Bottas na de kwalificatie op Imola na in gesprek met Formula1.com. “Zeker niet gezien hoe alles in het begin van de kwalificatie voelde”, doelt hij op hoe het toen nog goed ging. “Ik verloor de achterkant in mijn eerste Q3-rondje echter ineens in bocht twee. Ik had daar de hele eerste sector last van en verloor veel tijd. Mijn tweede run was eigenlijk hetzelfde verhaal.”

“Ik kon de achterkant van de auto gewoon niet vertrouwen. Terwijl ik daar eerder in de kwalificatie geen last van had. Ik weet niet wat hier de oorzaak voor was, dus dat moeten we onderzoeken. Het is in elk geval teleurstellend.” Startend vanaf P8 wacht Bottas immers een flinke opgave op Imola, waar inhalen heel lastig is. “Dit is uiteraard niet ideaal.”

