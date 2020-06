Bottas vol vertrouwen: ‘Ik heb een paar nieuwe dingen in mijn ‘race-toolbox”

Valtteri Bottas denkt dat de gedwongen break in zijn voordeel zal blijken zodra het seizoen begint. De Fin zegt nog nooit zo goed voorbereid te zijn geweest. “Ik heb een paar nieuwe dingen in mijn ‘race-toolbox’ die ik zou kunnen gebruiken.”

De seizoensopener in Oostenrijk op 5 juli zal de eerste F1-race in zeven maanden zijn. Sinds de GP van Australië, die op het laatste moment werd geannuleerd, hebben de coureurs thuis tijd doorgebracht. Valtteri Bottas was vastbesloten om die extra vrije in zijn voordeel te gebruiken. De Fin is naar eigen zeggen fitter en frisser dan ooit tevoren, en dat moet hem helpen in zijn strijd met Lewis Hamilton.

“Drie of vier weken geleden deed ik een fitnesstest die ik normaal een of twee keer per jaar doe, en het was mijn beste ooit”, vertelt Bottas aan Sky Sports. “Als coureur heb je normaal gesproken niet zoveel tijd om je te concentreren op je conditie, maar nu was er die lange pauze. Ik heb systematisch getraind, het is geweldig om de resultaten te zien en hoe goed ik me voel. Ik heb echt het gevoel dat deze onverwachte extra vrije tijd alleen maar goed was voor me. Het is zeldzaam dat je als coureur zoveel vrije tijd hebt en eigenlijk verschillende dingen kan doen. Je hebt tijd om je op jezelf te concentreren, om jezelf fysiek en mentaal te verbeteren”, legt de Fin uit.



Bottas bracht tijdens de wintertests kleine veranderingen aan in zijn rijstijl. De Fin denkt op die manier een grotere bedreiging te vormen voor teamgenoot Lewis Hamilton. “Ik heb het gevoel dat door de dingen waaraan we hebben gewerkt wat mijn rijstijl betreft, ik een paar nieuwe dingen in mijn ‘race-toolbox’ heb die ik zou kunnen gebruiken”, voorspelt Bottas.



De Fin denkt dat te hebben bewezen tijdens de pre-season testen. “Tijdens de wintertesten in Barcelona voelde ik dat ik in sommige soorten bochten goede stappen heb gemaakt. Daar heb ik me tijdens de lockdownperiode op geconcentreerd, terwijl ik met andere auto’s reed.” Bottas denkt daarom een betere coureur te zijn dan een jaar geleden. “Ik voel me gewoon completer als coureur, en fysiek piek ik. Hopelijk kan dat overbrengen op de baan. Ik heb echt vertrouwen en ik ga er alles doen, zonder twijfel.”

