Bottas vol vertrouwen: ‘Ik weet dat ik Hamilton kan verslaan’

Ondanks dat de titelaspiraties van Valtteri Bottas een flinke dreun hebben gekregen de afgelopen drie races, heeft de Fin nog genoeg zelfvertrouwen. “Het is niet makkelijk om hem te verslaan, maar ik weet dat ik het kan”, zegt Bottas in gesprek met ESPN.

“Het is een geweldige uitdaging om tegen Lewis te vechten. Kijk alleen maar naar zijn indrukwekkende resultaten. Ik weet hoe zwaar het is om hem te verslaan. Maar ik weet dat ik het kan”, zegt Valtteri Bottas.

Teamgenoot van Hamilton zijn is niet het zwaarste beroep volgens Bottas. “Ik rijd nog steeds in de beste auto en ik heb elk weekend de kans om te winnen. Daarom is het wat makkelijker voor mij”, aldus Bottas.

Hij weet niet waar hij het in af legt tegen Hamilton. “Mijn kracht is dat ik steeds meer wil leren en ik word steeds beter. Maar Lewis is een complete coureur en is erg constant. Ik kan niet de vinger ergens opleggen waar ik het op verlies. Het gaat erom dat alles op zijn plaats valt en dat ik een probleemloos weekend heb”, aldus de Fin.

Contractverlenging

Bottas heeft opnieuw zijn contract bij Mercedes verlengd en rijdt daardoor ook in 2021 bij het Duitse team. Mercedes heeft sinds hij in 2017 bij de Duitse renstal aan de slag ging elke keer zijn contract met een jaar verlengd. “Dat komt omdat het zo geprint wordt”, grapt Bottas. “Maar natuurlijk als er een mogelijkheid was om een langdurige deal te sluiten dan had ik die natuurlijk allang gesloten. Maar het team heeft besloten om het weer bij een eenjarige deal te houden en dan teken ik die wel gewoon”, aldus Bottas.

“Bij dit team weet ik dat ik volgend jaar een kans heb op het winnen van de titel en dat is alles wat ik nodig heb. Soms is het goed om op de korte termijn te focussen. Als ik kampioen wil worden, moet het bij dit team gebeuren. Dus als mijn contract met een jaar verlengd wordt, dan heb ik daar vrede mee. Het is normaal geworden voor mij”, zegt de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

De meeste coureurs tekenen een meerjarige deal bij een team. Bottas is één van de weinigen die dat niet doet. Het is niet iets negatiefs volgens hem. “Het ligt eraan hoe je er mee omgaat. Ik ben eraan gewend geraakt. Tuurlijk zou het beter zijn om een langdurig contract te tekenen, maar het is het beste wat ik kan krijgen momenteel en dan pak je dat dus gewoon aan. Ik hoef de komende tien á elf maanden niet meer aan mijn contract te denken. Dat is mooi. Ik kan mijn focus volledig op het racen leggen en dan kan ik over tien maanden weer aan mijn toekomst denken”, sluit Bottas af.

