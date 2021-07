Valtteri Bottas kijkt tevreden terug op zijn kwalificatie van vanavond. De Fin werd derde en heeft dus nog altijd zicht op poleposition. De kwalificatie van vandaag bepaalt de startopstelling voor de sprintkwalificatie op zaterdag, die op zijn beurt de startopstelling voor de race op zondag bepaalt.

De derde plek van Bottas voelt extra goed omdat Mercedes er tijdens de eerste vrije training eerder vandaag totaal niet bij leek te zitten. Bottas was toen meer dan acht tienden langzamer dan de tijd van Max Verstappen. “Ik denk dat het een goede kwalificatie was”, zegt Bottas na afloop tegen David Coulthard. “Vooral als we kijken naar hoe snel Red Bull was in de in de training.”

Aan de andere kant van de garage van Bottas wordt helemaal een feestje gevierd. Met een tijd van 1.26.134 was Lewis Hamilton de snelste vandaag. De Brit zal daarom morgen voor eigen publiek de sprintrace voor poleposition vanaf de eerste startplek aanvangen. Max Verstappen (+0.075) split de Mercedessen op de tweede plek.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Met een eerste en een derde plek aan de start van de sprintkwalificatie morgen, heeft Mercedes goede kansen de eerste sprintpole in de geschiedenis van de Formule 1 op zijn naam te schrijven. “Er is nog alles om voor te spelen morgen”, zegt Bottas. “Het wordt interessant morgen. Ik hoop dat we een goede racepace hebben. Het is fijn om te weten dat we erbij zitten.”

Bottas zal natuurlijk proberen zijn derde plek om te zetten in een poleposition na de race van morgen. Mocht dat niet lukken, dan is zijn taak om Hamilton zo goed mogelijk te helpen. De nummer vijf van het kampioenschap moet zijn beste beentje voorzetten bij Mercedes. De Duitse renstal heeft nog steeds niet bekend gemaakt wie volgend jaar de teamgenoot van Hamilton wordt bij het team. Bottas’ voornaamste concurrent George Russell deed het vanmiddag ook niet onverdienstelijk. Het jonge, Britse talent werd achtste.