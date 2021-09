Over één ding was iedereen binnen de F1 en daarbuiten het eens na afgelopen weekend, bochten met positieve camber zijn spectaculair. Niet alle bochten hoeven zo steil te worden als de Hugenholtzbocht maar F1-topman Ross Brawn is duidelijk: “Het enthousiasme van de coureurs was aanstekelijk.”

“Ik vond de nieuwe bochten geweldig. De Tarzanbocht had altijd al die banking en toen er werd begonnen met de plannen voor de update van het circuit, opperde Charlie Whiting al de suggestie om hetzelfde te doen voor de laatste bocht (Arie Luyendykbocht, red.). Op deze manier kon deze vol gas genomen worden en kwam er in wezen een lang recht stuk te liggen”, aldus Brawn tegen de F1 Nation Podcast. Overigens kwam het idee voor de kombocht uit de organisatie van Circuit Zandvoort zelf maar dat Brawn even terzijde.

Over het eindresultaat is Brawn uitstekend te spreken. “We zijn echt ontzettend blij want het werkte erg goed. Het mooie was ook dat de coureurs het geweldig vonden. Zij waren zeer complimenteus, hadden het naar hun zin en die energie van coureurs is aanstekelijk.” Wat Brawn betreft wordt het concept van kombochten nog veel meer toegepast. Sterker nog, dat gebeurt ook al.

“We hebben het in Saudi-Arabië onder de aandacht gebracht voor het circuit daar. Dat is een stratencircuit grotendeels maar er worden ook stukken circuit aangelegd om het allemaal te verbinden. In de laatste sector van de baan zit een mooie kombocht, die ziet er indrukwekkend uit.” Ook in Abu Dhabi waar de laatste maanden het nodige is aangepast, is gebruik gemaakt van het concept.

“Daar is het tweede gedeelte al flink aangepast met hier en daar ook bochten met positieve camber, maar niet zoals in Zandvoort met de Hugenholtz, hoor. Daar hadden we eerst een aantal off-camber-bochten maar daar waren de coureurs niet echt over te spreken. Dus die hebben we aangepast, het helpt om snelheid te maken en geeft opties om bochten anders aan te snijden.”