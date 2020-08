Brawn: ‘Ferrari moet in gesprek gaan met Vettel’

Sebastian Vettel is een gefrustreerde coureur en Ferrari moet in gesprek gaan met de Duitser om hem te begrijpen. Dat zegt Ross Brawn. Volgens de F1-topman kan deze “lose-lose-situatie” op die manier “omgezet worden in een win-win”.

“Het was opnieuw een moeilijk weekend voor Sebastian”, vertelt Brawn, zelf voormalig teammanager van onder meer Mercedes en Brawn GP, in zijn wekelijks column op Formula1.com. “Wanneer ik tijdens mijn carrière met zo’n situaties werd geconfronteerd, ging ik één-op-één in gesprek met de coureur om te begrijpen wat de problemen zijn.”

Vervolgens moeten de verschillende afdelingen van het team betrokken wordt, stelt Brawn. Op die manier zou Ferrari de problemen van Sebastian Vettel volgens de Brit kunnen oplossen. “Vervolgens bekijk je welke andere mensen je kan betrekken bij de discussie, ingenieurs, enzovoort. Die zullen nuttig zijn om dingen te verbeteren.” Brawn denkt dat zo’n gesprek kan bepalen hoe de rest van 2020 verloopt voor Vettel en zijn team. “Het wordt een maatstaf voor Sebastian en het team hoe ze omgaan met de rest van het seizoen.”

Brawn stelt dat Ferrari snel een oplossing moet zoeken, zodat zowel Vettel als het team nog wat aan dit seizoen hebben. “Ze zitten duidelijk met een erg gefrustreerde coureur, en ze moeten manieren vinden om het de rest van het jaar samen te werken in het belang van hen beiden. Ze moeten proberen een lose-lose-situatie om te zetten in een win-win”, besluit de F1-topman.

