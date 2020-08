Ferrari overweegt chassiswissel Vettel: ‘Als het kan helpen, waarom niet?’

Sebastian Vettel kent tot dusver een zwaar seizoen en afgelopen zondag ging het niet veel beter. Ferrari denkt erover na om zijn chassis te wisselen in de hoop dat het snel beter gaat met de viervoudig wereldkampioen.

Sebastian Vettel kende opnieuw een teleurstellende race op de Britse omloop. Uitgeschakeld in Q2, gespind in de eerste ronde en niet blij met de gekozen strategie. Het resulteerde uiteindelijk in een twaalfde plaats. De Duitser heeft na vijf races slechts tien punten gepakt, terwijl teamgenoot Charles Leclerc al 45 punten heeft en al twee keer naar het podium mocht.

Vettel snapt niet waarom het zo moeilijk gaat dit jaar. Binotto wil dat het snel beter gaat met zijn coureur en overweegt het chassis te wisselen. “We staan er voor open. Als het kan helpen, waarom niet? Alles wat we nu voor hem kunnen betekenen is belangrijk, zodat hij de volgende races beter kan presteren”, zegt Binotto.

