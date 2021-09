Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, vindt dat zowel Lewis Hamilton als Max Verstappen de crash op Monza had kunnen vermijden. Brawn verwacht niet dat de clash de dynamiek tussen de twee zal doen veranderen, maar hij spreekt wel zijn hoop uit dat de titelstrijd op de baan beslist wordt: “Niet in de vangrails of bij de stewards.”

In ronde 26 van 53 op het Italiaanse Monza kwamen de twee titelrivalen elkaar opnieuw tegen, zoals dat eerder al op Silverstone gebeurde. Verstappen probeerde Hamilton buitenom in te halen in de eerste chicane, maar het eindigde in tranen voor beide coureurs die in de grindbak vast kwamen te zitten. Uiteindelijk wezen de stewards Verstappen als schuldige aan en zodoende kreeg hij een gridstraf van drie plaatsen voor de volgende race.

Lees ook: Rondje buitenlandse media GP Italië: ‘Historische crash’

“De fans zullen verdeeld zijn, dat weet ik zeker”, schrijft Brawn in zijn column. “Het is duidelijk dat beide coureurs dit konden vermijden. Het is uiteindelijk het gevolg van twee coureurs die tegen elkaar strijden en elkaar geen centimeter gunnen. Het is zonde dat ze in de grindbak eindigden omdat het een geweldige race had kunnen worden, en dat is ons ontnomen.”

Lees ook: Crash in beeld door de lens van Peter: ‘Lewis zette de auto nog in zijn achteruit…’

“Ik kijk ernaar uit om te zien welke impact dit heeft op hun voortdurende strijd om de titel”, vervolgt Brawn. “We hebben Silverstone meegemaakt, wat een groot en controversieel incident was. Persoonlijk zou ik niet zeggen dat het de dynamiek heeft veranderd. Je hebt momenteel twee kemphanen op de boerderij en we zien de gevolgen ervan. Ik denk dat geen van beide zich de rest van het jaar zal inhouden, maar ik hoop dat het kampioenschap op de baan wordt gewonnen en niet in de vangrails of in de kamer van de stewards”, besluit de sportief directeur van de Formule 1.