Brawn na eerste race: ‘Er wacht McLaren een mooie toekomst met Mercedes-motor’

F1-topman Ross Brawn heeft zijn bevindingen na het openingsweekend neergepend in een column. De ex-teambaas bespreekt onder meer Lando Norris’ indrukwekkende weekend, Sebastian Vettels problemen bij Ferrari en het opvallend hoge aantal opgaves door mechanische problemen. “Sommige daarvan zullen natuurlijk te wijten zijn aan het feit dat de teams niet hebben gereden sinds de wintertesten in februari.”

Lando Norris, de jongste Britse podiumfinisher ooit, is de eerste coureur die ter sprake komt. “Norris kon in zijn eerste jaar niet helemaal uit de schaduw van Carlos Sainz treden, maar in Oostenrijk toonde hij zijn volwassenheid”, stelt Brawn. “Zijn laatste paar ronden, toen hij het gat naar Lewis moest dichten, waren uitzonderlijk en gewoonweg verbluffend om te zien”, is ook de F1-topman onder de indruk.

“McLaren is een team in transitie, dat elke race sterker wordt en een mooie toekomst zal hebben met de Mercedes-motoren.” Toch vreest de Brit dat het aangekondigde vertrek van Carlos Sainz het team parten kan gaan spelen. “Carlos gaat weg en je kan niets doen aan het onderbewuste effect dat dat op hem en het team zal hebben. Ik heb het eerder meegemaakt toen ik bij een F1-team betrokken was. Het maakt niet uit hoe professioneel je bent, als iemand vertrekt, ga je anders om met de coureur die weggaat dan met die wat blijft. Dat is nu eenmaal zo.”

Terwijl McLaren misschien wel boven verwachting presteerde, stelde Ferrari teleur in Oostenrijk. “Ferrari moet de situatie snel verbeteren, anders wordt het een heel moeilijk seizoen. Ze hebben plannen om de auto voor Hongarije te verbeteren, wat bemoedigend is, maar het begin van het jaar is moeilijker dan verwacht”, ziet ook Brawn.

Vettel is afgeleid

Terwijl Ferrari zoekende is, maakt ook haar coureur Sebastian Vettel een moeilijke periode door. “Het was een moeilijke start van Vettels laatste seizoen bij het team. Er zal van alles door zijn hoofd spoken sinds hij erachter kwam dat Ferrari zijn contract voor volgend seizoen niet wilde verlengen. Soms zijn de dingen die een coureur van de wijs brengen vrij subtiel. Sebastian is verrast en geschokt door wat er is gebeurd en dat is begrijpelijkerwijs iets wat hem afleidt.”

Tot slot heeft Brawn het over de betrouwbaarheid van de auto’s, of net het gebrek eraan. “We zijn gewend dat Formule 1-auto’s probleemvrij zijn tegenwoordig, maar we zagen een verbazingwekkend gebrek aan betrouwbaarheid tijdens de race van zondag: slechts 11 van de 20 coureurs zagen de geblokte vlag”, telt Brawn voor. “Ik kan me niet herinneren wanneer we voor het laatst zoveel mechanische problemen in één race zagen.”

Brawn denkt te weten waaraan de problemen bij een aantal van de teams te wijten is. “Sommige daarvan zullen natuurlijk te wijten zijn aan het feit dat de teams niet hebben gereden sinds de wintertesten in februari.”

Afsluiten doet de F1-topman op een positieve noot: “Het positieve was dat we een geweldige race zagen, sommige acties waren iets ruwer dan toegestaan, maar over het algemeen was het een geweldige race.”

