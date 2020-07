Paddockposts: Räikkönen lekker droog, Duits woordmopje van Mercedes

Het openingsweekend is achter de rug en zowel op als naast de baan waren er voldoende incidenten om over te schrijven. Maar waarover geschreven kan worden, daar kan ook op worden gereageerd via sociale media. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Carlos Sainz was vrijdagochtend duidelijk vergeten hoe het voelde om in een Formule 1-bolide te rijden. “Dit ding is SNEL”, roept de Spanjaard aan het begin van VT1 over de boordradio.

Racing Point beleefde een bemoedigend openingsweekend. Toch had de social media-beheerder van de roze renstal een eigen voorstel om de eerste trainingssessie op plekken 1 en 2 af te sluiten.

Na de tweede vrije training tekende Red Bull, zoals aangekondigd, protest aan tegen het DAS-systeem van Mercedes. De stewards oordeelden dat het stuursysteem legaal is, nieuws dat (of moeten we DAS zeggen?) Mercedes met een Duits woordmopje de wereld instuurde.

Dit bericht bekijken op Instagram DAS ist gut 😉 Een bericht gedeeld door Mercedes-AMG F1 (@mercedesamgf1) op 3 Jul 2020 om 10:23 (PDT)

Kimi Räikkönen ging tijdens de trainingen op vrijdag even door het grind. Met zijn rallyervaring raakte de Fin gelukkig probleemloos weer op de baan. “Kimi houdt nog steeds van rally”, volgens de F1.

Wanneer Sergio Perez tijdens de race nadert op een van de McLarens, legt de social media-beheerder van het team meteen de link met de film Jaws. “Cheeeco, Cheeeeco, Checo-Checo-Checo”, al moet je dit wel lezen op het ritme van de dreigende Jaws-tonen.

George Russell kon zich voor zijn uitvalbeurt in ronde 57 min of meer mengen in de strijd om het laatste punt. Williams lijkt tevreden met de geboekte vooruitgang.

Spannende momenten en mondkapjes gaan niet goed samen volgens Renault.

Battle between Esteban and KVY is so so close. It has this Twitter person slightly hyperventilating and with masks on, that’s quite the thing. #RSspirit #AustrianGP — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 5, 2020

De meest voor de hand liggende vaststelling van het openingsweekend komt op naam van Kimi Räikkönen. “We hebben opnieuw geracet”, stelt de Fin wel erg droog.

Dit bericht bekijken op Instagram We raced again. Een bericht gedeeld door Kimi Räikkönen (@kimimatiasraikkonen) op 5 Jul 2020 om 9:21 (PDT)

