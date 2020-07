Top & Flop Oostenrijk 2020: Norris bijna perfect, Bottas blinkt uit, Vettel in de fout

Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en licht er in Top & Flop een aantal uit. Winnaar Valtteri Bottas en de nieuwe podiumklant Lando Norris krijgen hoge rapportcijfers voor hun optreden op de Red Bull Ring, maar er waren ook gelijk bij de start van het nieuwe jaar wat onvoldoendes voor ‘de klas van 2020’

Top

Valtteri Bottas, Mercedes. Start: 1, finish: 1. Cijfer: 9

Eerste aan de start en eerste aan de finish, maar Bottas moet er met alle herstarts, technische zorgen en de druk van Hamilton hard voor werken. Ijskoud en ijzersterk, kan hij dit nu vasthouden?

Lando Norris, McLaren. Start: 3, finish: 3. Cijfer: 9

Norris’ optreden in Oostenrijk is nét niet perfect – hij geeft zelf ook toe dat er wel wat ‘momenten waren waarop ik dacht dat ik het had verpest’ – maar hij blijft strijdbaar en is uiteindelijk de lachende derde. Zijn vierde plek in de kwalificatie maakt dat al zijn beste zaterdag ooit, en door Hamiltons gridstraf schuift hij nog een plekje op.

Na een kort duel met Verstappen, ligt hij het grootste deel van de race op koers voor een vierde plek. Dat lijkt op het eind nog een vijfde te worden als Ferrari’s Leclerc langszij komt, maar na het wegvallen van Albon door diens botsing met Hamilton, heeft Norris ineens plek drie in het vizier. “Nu écht snelle rondjes afleveren”, spoort McLaren hem aan, en de jonge Brit – Norris is pas twintig – levert ze vakkundig af. Het is genoeg om door de tijdstraf van Hamilton van vier naar drie door te schuiven, inclusief bonuspunt voor de snelste ronde. “We hadden niet verwacht dat zo’n jonge jongen zó’n sterke laatste ronde kon rijden”, is teambaas Andreas Seidl onder de indruk.

Subtop

Charles Leclerc, Ferrari. Start: 7, finish: 2. Cijfer: 8

Ferrari heeft het niet in Oostenrijk en Leclerc kan zich in de kwalificatie niet onderscheiden, maar in de race wél. Ja, hij profiteert van de chaos, maar pakt zelf Sainz, Pérez en Norris. Gemaximaliseerd.

Lewis Hamilton, Mercedes. Start: 5, finish: 4. Cijfer: 7

Het is moeilijk je aan de indruk te onttrekken dat Hamilton de snelste man is in Oostenrijk, maar het negeren van de gele vlag in de kwalificatie en een botsing met Albon in de race zijn onnodige fouten.

Flop

Sebastian Vettel, Ferrari. Start: 11, finish: 10. Cijfer: 5

De drive is er nog bij Vettel, maar het goede gevoel, zowel met de auto als binnen Ferrari? Het lijkt zoek in Oostenrijk, met Vettel die ook zoekende lijkt naar zijn eigen goede vorm. In de kwalificatie is hij anderhalve tiende trager dan Leclerc, maar dat betekent wel een pijnlijke Q2-exit. Pijnlijker is zijn spin in de race, die voortkomt uit een te opportunistische inhaalpoging op Sainz. Het tekent Vettels dadendrang, maar misschien ook wel zijn wanhoop in de wetenschap dat Ferrari hem (in elk geval in deze fase van het jaar) van een bolderwagen heeft voorzien.

Met de Duitser die vecht voor eerherstel nu Ferrari niet met hem verder wil, en mogelijk ook nog voor het verlengen van zijn Formule 1-loopbaan, had hij ongetwijfeld gehoopt dat Ferrari hem van een echt raspaard uit Maranello zou voorzien. De optelsom van wat de SF1000 mist (downforce, grip en topsnelheid) is echter onverbiddelijk. De grote vraag is hoe Vettel daarmee omgaat en erin slaagt tóch het beste uit zichzelf en de rode bolide te persen. Oostenrijk was wat betreft geen best begin.

Romain Grosjean, Haas. Start: 15, uitgevallen. Cijfer: 5

Bij Grosjean kan het altijd vriezen en dooien, en dat doet het ook in Oostenrijk. Q2 in de kwalificatie is gewoon goed, maar een slechte start, slordige spin en remproblemen maken het een ramprace.

