Vettel spint kans op extra punten weg: ‘Maar kunnen ook niet echt vooraan meedoen’

Een puntje voor de moeite, dat hield Sebastian Vettel over aan een zware Grand Prix van Oostenrijk. De Ferrari-coureur kon maar lastig meekomen en vergooide zijn kansen op een betere klassering met een spin bij een onbeholpen inhaalactie.

Vettel zag in ronde 31, net na een safetycar-herstart, zijn kans schoon om Carlos Sainz binnendoor te verschalken voor plek zeven. Sainz was net in duel met Vettels teamgenoot Charles Leclerc, Vettel zag een gaatje en dacht: ik ga ervoor.

De Duitser remde echter te laat en raakte in een spin. Hij viel terug tot de laatste plek en kwam maar langzaam weer naar voren. “Ik had enorm veel moeite de wagen vandaag op de baan te houden”, vertelt hij aan RTL. “Het was een zware race. Waarom, weet ik niet. De auto was moeilijk te besturen.”

Volgens Vettel was het lastig de achterkant stabiel te krijgen. “Ik denk dat we de verkeerde kant op zijn gegaan met veranderingen aan de auto”, zegt hij over het werk aan de setup. Te weinig pace, geen lekker gevoel – de uitkomst is duidelijk: “We kunnen momenteel geen woordje meespreken vooraan.”

“Onder normale omstandigheden had een vijfde, zesde of zevende plek er nog wel ingezeten”, denkt Vettel, die echter moet erkennen dat dat natuurlijk alsnog niet goed genoeg is voor Ferrari: “We hebben nog veel werk voor de boeg.”

