Leclerc na onverhoopte podiumplek: ‘Het doel was onze kansen grijpen’

“Verwacht geen wonderen”, had Charles Leclerc voor de race aangekondigd. Na een erg tegenvallende kwalificatie zal zijn derde plaats misschien als een klein wonder aanvoelen voor de Monegask. “Natuurlijk hebben we een beetje geluk met de straffen en crashes, maar dat is deel van het racen.”

“Dit had ik niet verwacht”, is begrijpelijk de eerste reactie van Charles Leclerc na de race. “Dit is een grote verrassing, maar wel een leuke verrassing. We hebben alles perfect gedaan vandaag. Natuurlijk hebben we een beetje geluk met de straffen en crashes, maar dat is deel van het racen”, weet ook Leclerc.

De Monegask beseft dat zijn derde plaats een beter resultaat is dan waartoe de SF1000 in ‘normale’ omstandigheden toe in staat zou zijn. “We hadden niet de pace om op deze derde plaats te eindigen”, vertelt Leclerc, die erbij zegt dat het strijdplan daarop gebaseerd was. “Het doel vandaag was om onze kansen te grijpen.” Dat heeft Leclerc, die na Bottas en Hamilton (tijdstraf) als derde over de lijn kwam, zeker gedaan.

Toch heeft Ferrari nog veel werk. “We hebben nog veel werk, maar alles is mogelijk. We moeten hard blijven werken”, herhaalt Leclerc. Een deel van dat werk krijgen we over twee weken te zien, wanneer het team uit Maranello met een eerste reeks upgrades komt in Hongarije.

