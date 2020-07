Charles Leclerc verwacht geen wonderen in de race na een tegenvallende kwalificatie voor Ferrari. De Monegask zegt dat het team ‘niet eens in de buurt’ zit van waar het team had verwacht te zullen staan.

Leclerc moest genoegen nemen met de zevende plaats op bijna een volle seconde van polesitter Valtteri Bottas. Vorig jaar veroverde de Monegask nog poleposition. Opvallend genoeg was de Ferrari tijdens de kwalificatie ook bijna een seconde langzamer ten opzichte van vorig jaar. Leclerc geeft toe dat dit resultaat slechter is dan het team had verwacht.

Lees ook: Vettel verrast door Q2-exit: ‘We dachten dat we wel wat sneller waren’

“Dit is helaas waar we op dit moment staan, dus we moeten werken en een betere auto maken voor de toekomst”, zegt Leclerc tegen Formula 1. “We kunnen niet gedemoraliseerd raken door het resultaat, maar het resultaat is niet wat we verwacht hadden. We zitten niet eens in de buurt van waar we dachten te zullen staan”, geeft de Monegask toe.

Voor de race verwacht Leclerc geen wonderen. “In de race kunnen we punten pakken. We verwachten geen wonderen, die zullen zeker niet komen, maar we zullen ons best doen met wat we hebben en we zullen ons best blijven doen voor de komende races”, sluit hij af.

Lees ook: FIA herinnert Red Bull en Ferrari aan coronaprotocol na gesprek tussen Vettel en Red Bull