Zo beleefde de McLaren-garage Norris’ cruciale laatste ronde

Na zijn vierde plaats in de kwalificatie deed Lando Norris in de knotsgekke GP van Oostenrijk nog een plek beter door derde te finishen. Daarvoor had Norris wel een pijlsnelle laatste ronde nodig, want door Hamiltons tijdstraf moest de Britse jongeling binnen de vijf seconden na de wereldkampioen over de meet komen. Norris realiseerde met de snelste raceronde exact dat, met een eerste podiumplaats als resultaat. Kijk mee hoe de McLaren-garage en Norris zijn cruciale laatste ronde en in lap beleefden.

Lees ook: McLaren-teambaas Seidl: ‘Niet verwacht dat zo’n jonge kerel zo’n laatste ronde kon rijden’

Lees ook: Norris dolblij met eerste podium: ‘Trots op dit team’